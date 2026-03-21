言承旭提詞機「連情緒都被下指令」！照片瘋傳惹議　阿信親上火線回應

記者田暐瑋／綜合報導

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，在各地舉辦巡迴演出，20日的演唱會上，言承旭的提詞器內容意外被粉絲拍下，發現上面連「藝人情緒」都是事先寫好，PO網後引發激烈討論。

根據現場粉絲拍到的提詞器照片上，看到顯示的文字不僅包含歌曲和串場詞，還標註了如「眼眶微微泛紅」、「深深吸一口氣」等情緒指令，部分網友認為這使得藝人的情感表達變得「腳本化」，甚至戲謔地稱：「連感動都像是演的。」

▲言承旭提詞機引發熱議。（圖／翻攝自微博）



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阿信也對此事作出了回應，解釋提詞器的內容是為了幫助言承旭控制情緒，並非劇本化表演，阿信指出，言承旭因為上台前的緊張和害怕，曾建議只進行合唱而不發言，他強調，提詞器上的情緒指令是他親自備註的，是要讓言承旭能夠更好地表達對粉絲的感謝。

▲言承旭提詞機引發熱議。（圖／翻攝自微博）



「言承旭提詞器」的話題登上微博熱搜榜首，閱讀量超過10億，網路上出現了不同的聲音。一些支持者認為提詞器是演唱會的常規工具，特別是對於性格內向且容易緊張的言承旭來說，這樣的安排可以防止他在舞台上忘詞或情緒崩潰，但也有人直言這反而讓人懷疑表演的誠意。