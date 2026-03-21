趙正平遭爆健康出狀況「半年暴瘦10公斤」還扯到晚安小雞　當場暴怒

記者蔡琛儀／台北報導

57歲資深藝人趙正平耗資300萬元，首度推出個人台語歌曲，他過去所屬「景行廳男孩」的成員梁赫群、林智賢也義氣現身。不過梁赫群卻突然宣布：「景行廳男孩正式解散！」林智賢也開玩笑說：「我們的根（指景行廳所屬一殯）已經拆掉變停車場，趙哥也無家可歸了。」

▲景行廳男孩趙正平、梁赫群、林智賢終於合體。（圖／趙正平提供）

景行廳男孩久違碰頭，依然妙語如珠，綜藝感十足；老來得子的趙正平為兒子寫歌〈為你寫一條歌〉，老婆則是〈無勇的海〉、還有獻給好兄弟的〈茫茫渺渺的一生〉，林智賢大讚新歌很好聽，但又說如果讓翁立友、郭桂彬來唱會更好；隨後林智賢又說，趙正平最近造型有變化，趙正平才自爆去看了減重診所，在半年內靠著飲控瘦了11公斤，讓現場驚呼連連。

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梁赫群一聽當場幫忙下標題：「標題來了，『身體健康出狀況，暴瘦10公斤』。」林智賢還用時事梗加碼補槍新標題：「晚安小雞釋放回台，重磅新聞再加一。」讓趙正平當場氣瘋，「我不是沈玉琳啦，他X的！」更直言：「他們兩個來這裡是有錢拿的，你們這樣連200元都不要想拿了！」

▲梁赫群、林智賢義氣相挺趙正平。（圖／趙正平提供）

回歸正題，梁赫群直言趙正平很辛苦，「圈內很多大哥差不多這個年紀生小孩，他也一肩扛起，我們都知道他默默地在學習怎麼樣做個爸爸。」但也爆料趙正平對家人十分保護，甚至從沒見過趙正平的老婆和兒子，虧他把自己當劉德華，趙正平則解釋，因為老婆是素人，「她不是藝人，她有自己的生活圈，跟我結婚也不是為了要在演藝圈。」