TWICE大巨蛋破4項紀錄！3天12萬人朝聖　官方6張超狂高清美圖出爐

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團TWICE帶著巡演《THIS IS FOR》來到台北，演唱會20日在臺北大巨蛋揭開序幕，打破4大紀錄，3場演唱會預計吸引共12萬人朝聖。官方所提供的精緻美圖也在稍早公開，8位成員活用360度演唱會舞台，不論是燈光、舞台效果都極美。

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▲TWICE大巨蛋破4項紀錄，3天預計吸引12萬人朝聖。（圖／Live Nation Taiwan提供）



TWICE在短短4個月內，橫跨高雄世運主場館與臺北大巨蛋，成為國際指標級團體，更是首組於臺北大巨蛋締造3場完售紀錄的女團，且台北站單場首度突破4萬人入場，更是第一個挑戰在大巨蛋呈現360度演唱會舞台的團體，4項紀錄超狂。

▲TWICE大巨蛋官方美圖出爐。（圖／Live Nation Taiwan提供）



本次巡演原裝來台的重⾦打造360 度設計舞台，結合震撼燈光與 LED ⼤螢幕，帶來視覺與聽覺獨特的感官享受，20日演出完美落幕，主辦單位Live Nation Taiwan稍早公開精美現場圖，6張美圖把360度舞台的優點展現得淋漓盡致。

▲▼TWICE是第一組在大巨蛋挑戰360度舞台演出的團體。（圖／Live Nation Taiwan提供）



不僅如此，臺北場除了有台灣成員子瑜首唱solo〈Run Away〉的彩蛋，還加碼高雄站沒有的「獵魔女團」話題曲〈TAKEDOWN〉，彩瑛、定延、志效完美展現國際級天團的舞台掌控⼒與10年淬鍊的精準默契。