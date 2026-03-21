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孫淡妃「全天陪孩玩」被國手尪反對！　諮詢師揭真相：孩子也需要獨處

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星孫淡妃近日與丈夫、前國家代表速度滑冰選手李奎赫，一同在YouTube頻道接受育兒諮詢，坦言兩人在育兒觀念上出現分歧，也大方分享產後生活的改變，引發網友討論。

▲▼孫淡妃。（圖／翻攝自Instagram／xodambi）

▲孫淡妃和李奎赫育兒觀不同。（圖／翻攝自Instagram／xodambi）

育兒方式不同　「要不要一直陪玩」成焦點

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孫淡妃表示，自己與老公在育兒方式上有些不同看法，「我跟丈夫有些意見不太一樣，不知道該怎麼協調比較好。」她形容自己是會一直陪孩子玩、想辦法找事情做的類型，但李奎赫則認為「沒那個必要」。

對此，李奎赫解釋，夫妻一起生活、一起育兒，若意見不同難免會有衝突，「是不是由一個人主導會比較好？」自己大多數時候都會配合太太，但偶爾也會覺得，或許換種方式對孩子更好。他認為，孩子除了與父母進行肢體互動外，也應該學習獨立玩耍，「我覺得能自己自主玩耍很重要，但淡妃是整天都陪在身邊、什麼都一起做的感覺。」諮詢師則建議，育兒應該講求平衡，孩子也需要獨處與自主探索的時間。

女兒更黏媽媽　李奎赫坦言有點失落

李奎赫也透露，女兒似乎更依賴媽媽，讓他有些小失落，「週末我帶著她睡，白天也照顧她，但她還是只往淡妃那邊去。」不過諮詢師表示，這是孩子成長過程中的自然現象，無須過度擔心。

此外，李奎赫也提到，孫淡妃在生產後整個人「180度大轉變」。他笑說，過去太太並非特別注重家務的人，但自從有了孩子後，家中大小事幾乎一手包辦，「就算我叫她身體累就休息，她也不願意休息。」

孫淡妃則解釋，一切都是為了孩子，「像灰塵這種東西，我們大人吸進去沒關係，但孩子還那麼小，就會特別在意。」字句間流露出身為母親的責任感與保護心。

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孫淡妃李奎赫

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