湯唯46歲爆高齡懷二胎！「閨蜜1舉動」疑露餡　上月扶肚飄孕味現身

記者田暐瑋／綜合報導

大陸影后湯唯2014年與南韓導演金泰勇結婚，育有1個寶貝女兒，一家三口過著幸福美滿的生活，近日出席活動時，疑似被發現懷孕跡象，引發外界熱議。

湯唯在北京出席活動時，與好友倪妮開心相擁聊天，雖然兩人對話時有略作遮掩，但據現場民眾透露，倪妮疑似詢問她是否懷孕，湯唯則用手捂住嘴巴，輕聲回應「是」，倪妮立刻露出吃驚神情，當倪妮見到周圍人群開始推擠，還急忙高聲喝止，這一系列動作引發了更多的猜測。

▲湯唯和倪妮。（圖／翻攝自微博）



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目前，湯唯及其團隊尚未對此傳聞做出官方回應，但已引起許多網友的討論，由於湯唯已46歲，若懷孕將面臨高齡生育的風險，不少人擔心她的身體狀況，而另一些人則對湯唯表示祝福，認為再度成為母親是一件值得慶祝的事情。

事實上，湯唯近期多次被拍到身穿寬鬆外套、用包包遮擋腹部，身形也較以往圓潤，走路姿勢被指「孕味十足」，與丈夫金泰勇逛街時更被指刻意遮掩腹部，當時工作人員對懷孕傳聞未直接否認，僅以「害羞微笑」的表情回應網友詢問，進一步引發猜測。

▲湯唯。（圖／翻攝自微博／湯唯的秘密基地）