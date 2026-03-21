台灣傳奇歌后竟是白恐受難者！父親遭槍決　學霸女棄醫「淪夜總會名伶」養家

記者蕭采薇／台北報導

一首被塵封超過半個世紀的動人樂曲，背後竟隱藏著台灣威權統治時期最令人心碎的家族血淚！歷經長達二十年的田野調查與影像紀錄，深刻探討白色恐怖受難者家屬心路歷程的紀錄片《傳奇女伶 高菊花》，將帶領觀眾走入鄒族菁英高一生的長女高菊花坎坷的一生。

▲高菊花在紀錄片中的受訪畫面，她終於能親口訴說自己的故事。（圖／野火樂集提供）

高一生在日治時期便是推動部落現代化、保存母語文化的重要推手，戰後更拋出原住民高山自治的宏大願景，未料卻在1954年慘遭當時的國民黨政府羅織罪名無情槍決，這場政治風暴也徹底摧毀了高菊花原本光明的人生。

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一生被迫改名換姓！嘆血淚過往「聽了反而會負擔不了」

高菊花的生命歷程中，名字彷彿成了時代更迭的政治烙印，她從未真正擁有過屬於自己的本名。從充滿原民風情的鄒族名「Paicu Yata’uyungana」、日治時代的「矢多喜久子」，到國民政府接收後的漢名「高菊花」；父親深陷牢獄之災時，家人為了祈求平安替她改作「高芳梅」，而她少女時期日記裡則自稱「Rosemary」。

▲20年間，紀錄片《傳奇女伶 高菊花》拍攝團隊多次前往達邦部落採訪高菊花（派娜娜）。（圖／野火樂集提供）



最終在燈紅酒綠的夜總會裡，她以響亮的藝名「派娜娜」登台，每一個稱呼的轉換，都訴說著政局動盪下的無奈與悲哀。回首這段慘痛歲月，她語重心長地感嘆：「我經歷過的事情，你們聽了反而會負擔不了。」這番話道盡了她難以言喻的沉重創傷。

▲派娜娜奔放的表演風格在當時充滿話題。（圖／野火樂集提供）

為養十多位弟妹棄醫學夢！化身拉丁歌后卻淪特務工具

這部紀實巨作由野火樂集總監熊儒賢攜手金獎導演沈可尚共同擔綱監製，並交由金鐘名導盧元奇執導，將人權議題、音樂藝術與女性堅韌的生命力完美融合。大眾對於高菊花的印象多半停留在「白恐二代」，卻鮮少人知道她正是五、六零年代紅透半邊天的拉丁天后「派娜娜」。

▲「高山族有個幸運女郎」報導，描述高菊花獲得赴美學醫的機會。（圖／野火樂集提供）

外貌出眾、嗓音迷人的她，原本是前途無量的原住民高材生，甚至準備飛往美國攻讀醫學。然而，隨著父親淪為政治犯並命喪刑場，年僅二十歲的她一肩扛起照顧十多名弟妹的重擔，只能心碎放棄夢想，轉身走入煙霧瀰漫的聲色場所賣唱。

▲年輕的高菊花（中）穿著時髦，外型亮麗。（圖／野火樂集提供）

遭情治單位嚴密監控！血淚求生：拚命地活過來，我不要死

在舞台上光芒萬丈的「派娜娜」迷倒了一票政商顯要，但鎂光燈照不到的陰暗面裡，她卻因為父親的政治標籤，終身被列入情治機關的黑名單。她不僅長年活在被監視的恐懼中，甚至被迫淪為政治交涉的棋子，被官方指派去「接待」外國使節，成為威權體制下的犧牲品。

▲派娜娜當年在舞台演唱的姿態風采萬千。（圖／野火樂集提供）

面對種種不堪，她堅強吐露心聲：「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」紀錄片團隊除了親自訪談高菊花，更透過其愛女昭伶的角度，翻閱她少女時代的私密日記，並前往國家檔案局挖掘出塵封的機密文件，一點一滴還原這位傳奇女伶被刻意抹殺的真實面貌。

▲高菊花女士2009年攝於達邦老宅。（圖／野火樂集提供）

監製熊儒賢感慨萬千地表示，這漫長的二十年光陰，團隊不單單是在製作一部影視作品，更是在努力拼湊一塊被歷史刻意隱瞞的拼圖。高菊花代表了那個時代下被政治操弄的無辜受害者，同時也是無數在家族悲劇中堅強求生的女性寫照。正如熊儒賢所言：「她的人生，不只需要紀錄，更應該被記憶。」《傳奇女伶 高菊花》將於5月15日正式在台上映，目前已開放各界團體包場預約，期盼能讓更多人見證這段不該被遺忘的台灣歷史。