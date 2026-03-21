元斌私下超寵妻！準時收看她的戲　李奈映罕見談10歲兒曝幸福日常

記者吳睿慈／綜合報導

女神李奈映2015年與老公元斌結婚，夫妻倆婚後誕下1兒，但從未對外公開過小孩的近況與長相。近日，李奈映為了戲劇《榮耀：她們的法庭》接受韓媒訪問，罕見談及已經10歲的小孩，兒子還不太了解演員的職業，只覺得很神奇，老公則是頭號粉絲，每集準時收看。

▲李奈映相隔3年回歸小螢幕，參演的《榮耀：她們的法庭》近日剛收播。（圖／翻攝自EDEN9 official instagram）



李奈映相隔3年回歸小螢幕，老公元斌是頭號粉絲，會準時收看《榮耀：她們的法庭》，「因為我沒有告訴老公故事的整體發展，他就會一直盯著我看，每集看完會問我『是這樣對吧』，但我沒有跟他講，老公的反應跟觀眾好奇的反應很像，就讓我覺得『戲劇有好好地發展』」，但她也表示和家人一起追劇很害羞，會因為太丟臉逃走。

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▲老公元斌會準時收到李奈映的戲。（圖／翻攝自EDEN9 official instagram）



至於10歲兒年紀還太小，李奈映表示沒有讓小孩看《榮耀：她們的法庭》，「兒子只覺得媽媽出演的作品很神奇，但他現在還是只看漫畫，不太懂演員的職業，如果看到電影、電視節目與現實不同的地方，會覺得神奇然後問『真的嗎』。」

10歲兒子一轉眼已經成了小大人，李奈映過去從未提過小孩，罕見聊到兒子與老公的近況，馬上掀起觀眾熱議，也有粉絲驚呼「小孩都10歲了」、「沒想到兒子長這麼大了」。