「嬌慾系學姊」雅捷狂撩粉絲奪冠　展現女神魅力「我想吃你」

記者葉文正／台北報導

自2025年九月啟動、歷經長達四個月的激烈拚搏，吸引超過六百位女郎共襄盛舉的「第七屆JKF百大女郎」終於迎來耀眼結果！本屆賽事最終由「嬌慾系學姊」雅捷強勢奪下冠軍寶座，並攜手亞軍孫孫、季軍謝立琪、第四名夢夢以及第五名玟妡，重磅合體為《頂尖之上 The High Five》主題JKF三月份封面進行性感加冕，為粉絲帶來含金量滿點的視覺饗宴。

▲第七屆JKF百大女郎前五名，第五名玟妡(左起)、亞軍孫孫、「嬌慾系學姊」雅捷強勢奪下冠軍、季軍謝立琪、第四名夢夢。（圖／JKF）

在模特圈擁有近20年資歷的新科冠軍雅捷，靠著「保持真實」的必殺技與超強撩粉技術穩坐冠軍寶座。身為嬌慾系學姊，她不僅在社群上放送滿滿美照，更大方公開展現好身材的性感心機：「內衣要買小一點的～才好看，飽滿的胸部讓視覺上更UPUP」。她私下與粉絲互動更是充滿粉紅泡泡，甚至曾在吃飯時間直接勾引粉絲直呼：「我想吃你」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第七屆JKF百大女郎雅捷強勢奪下冠軍。（圖／JKF）

然而在性感的反差之下，雅捷對待粉絲如同摯友，她感性吐露奪冠心聲：「我知道愛一個人，是多麽辛苦的事情。因為自己淋過雨，所以想為其他女孩們撐傘。」她鼓勵女孩們堅持愛自己，總有一天會閃耀出專屬光芒。為了慶祝奪冠，雅捷決定給自己與粉絲們放個假好好休息，作為辛苦四個月的犒賞。

▲第五名「第七屆 JKF 百大女郎」玟妡。（圖／JKF）

談到維持高聲量的秘訣，拿下亞軍的孫孫直言：「『真誠』是持續向上的最強力量！」面對如此佳績，她預備好好去喝一杯來慶賀。而同樣認為用心互動是關鍵的第四名夢夢，在本屆賽事中不僅收穫好成績，更一併將含金量滿點的「鑽石女郎」頭銜收入囊中！熱愛旅行的夢夢開心許願，希望能到冰島親眼看看美麗的極光，作為給自己的圓夢之旅。

▲第二名「第七屆 JKF 百大女郎－」孫孫。（圖／JKF）

除了在鏡頭前展現性感，JKF女郎們也積極拓展演藝與跨界才華。奪下生涯最高名次（季軍）的謝立琪表示，她與粉絲間有著互相鼓勵的「能量循環」。身兼多職的她更是個突破狂人，近期不僅在準備金融考試、投入滑雪與高爾夫運動，更驚喜向粉絲拋出震撼彈：今年預計將發行屬於自己的音樂單曲！

而拿下第五名的玟妡，則在訪問中由衷感謝粉絲「小妡肝」們，在她決定轉換跑道時給予無條件的溫暖力挺。曾因模特兒工作過度追求體重數字而有身材焦慮的她，近期已成功考取私人教練證照，希望能透過健身分享美麗，幫助更多女孩調整出漂亮又健康的體態。