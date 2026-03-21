Makiyo驚爆「在家癲癇發作」！　首吐缺席大S雕像揭幕內幕：還好沒去現場

記者蕭采薇／台北報導

知名財經主播劉盈盈與商人老公黃友泰愛情長跑約6年，21日豪砸百萬補辦婚宴，特地找來好閨密Makiyo擔任伴娘。Makiyo出席好姐妹婚禮，自然是滿面春風，但被問到先前在大S記日當天缺席好友的雕像揭幕，Makiyo無奈吐出，其實她當天在家癲癇發作，也因此慶幸「還好沒去現場」。

▲Makiyo（左）擔任主播劉盈盈的伴娘，伴郎是葉澤毅（右）是「天氣女孩」劉玳妍的前夫。（圖／攝影中心攝）

缺席大S雕像揭幕惹猜測！Makiyo親解內幕：以為只有家人

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過去Makiyo與大、小S感情深厚，情同親姊妹，然而隨著她後來結交「Ma幫」好友，與「S幫」的互動頻率屢屢成為外界放大鏡檢視的焦點。儘管雙方對外皆強調閨密情誼不變，但這次大S的雕像揭幕儀式上不見Makiyo身影，依舊引發不少揣測。

▲Makiyo擔任主播劉盈盈的伴娘。（圖／攝影中心攝）

對此，Makiyo無奈解釋，自己一直以為那場揭幕活動僅限徐家親屬參與，因此沒有多做過問。不過事實上，包含小刀等當年的華岡藝校老同學，都是自己主動向徐家人表達想赴現場致意的意願。

超帥伴郎竟是「天氣女孩」前夫！Makiyo第一眼驚呼：是Gay嗎？

除了還原缺席真相，Makiyo在婚禮上的感情狀態也備受矚目！新娘劉盈盈這回可是卯足全力當起最強紅娘，特地安排了同樣是單親爸爸的葉澤毅擔任伴郎。

▲Makiyo擔任主播劉盈盈的伴娘。（圖／攝影中心攝）

葉澤毅外型亮眼，但前段婚姻也有些坎坷，前妻是爆出愛上心靈網紅、愛相隨到杜拜的「天氣女孩」成員劉玳妍。劉盈盈滿臉笑意地承認，因為與Makiyo有共同乾爹而結緣，私心非常疼愛這個「很快樂的小妹妹」，極力想幫她尋覓第二春。面對閨密的熱心牽線，Makiyo幽默笑說：「盈盈有先給我看他（葉澤毅）的照片，我看他這麼帥，還想說『是Gay嗎？』後來盈盈跟我說，他也是單親爸爸。」

▲主播劉盈盈（左三）補辦婚宴，席開百桌，並請Makiyo（右二）和葉澤毅（右一）擔任伴娘和伴郎。（圖／攝影中心攝）

兩人在婚禮當天才是初次碰面，從事醫美行業的葉澤毅面對媒體顯得相當低調。雙方碰面後話題全圍繞在「小孩」身上，至於未來有沒有機會擦出愛火？雙方目前都還沒特別的感覺，似乎還在觀望階段。

▲劉盈盈婚宴席開百桌，陳明真雙胞胎兒當花童，藝人唐從聖也是婚禮賓客。（圖／攝影中心攝）