主播劉盈盈狂砸百萬大婚！急當紅娘湊對Makiyo　男方竟是「天氣女孩」前夫

記者蕭采薇／台北報導

知名財經主播劉盈盈與圈外商人老公黃友泰愛情長跑約6年，21日豪砸百萬、霸氣席開101桌補辦世紀大婚！升格當媽的她不僅絕美亮相，更在自己大婚之日化身最強紅娘，特地找來好閨密Makiyo擔任伴娘，並刻意安排同樣是單親爸爸的好友當伴郎，試圖撮合兩人。

▲主播劉盈盈（左三）補辦婚宴，席開百桌，並請Makiyo（右二）和葉澤毅（右一）擔任伴娘和伴郎。（圖／攝影中心攝）

而這位伴郎的真實身分曝光，竟是前「天氣女孩」劉玳妍的前夫葉澤毅，超狂的牽線組合瞬間成為全場八卦焦點！

化身最強紅娘！

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牽線Makiyo配對超狂單親爸

談到這次充滿驚喜的伴郎伴娘名單，劉盈盈滿臉笑意地大方承認，完全是有意替好姐妹尋找第二春。她透露自己與Makiyo是因為共同的乾爹結緣，私下十分疼愛這個「很快樂的小妹妹」。

為了幫對方牽紅線，她用心良苦找來背景相似的葉澤毅助陣；葉澤毅的前妻正是日前爆出愛上心靈網紅，帶孩子飛往杜拜尋愛的「天氣女孩」成員劉玳妍。雖然兩位伴郎伴娘在婚禮當天才初次見面。

▲Makiyo擔任主播劉盈盈的伴娘。（圖／攝影中心攝）

但劉盈盈樂觀認為雙方都有小孩，「覺得他們兩個有機會湊成一對」，未來「或許之後有機會發展」。她更笑稱希望Makiyo對新戀情「不排除再來一次」，因為伴郎也是單親爸爸，好像可以湊成對。」

握手黃仁勳秒當媽！喜收總裁親簽大禮嗨喊「AI之子」

除了超吸睛的紅娘計畫，這場婚禮還充滿了滿滿的科技「孕氣」！劉盈盈回憶，先前在採訪時曾幸運與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳握手，沒想到「覺得很有福氣，握完手之後剛好就有了寶寶」。

▲Makiyo擔任主播劉盈盈的伴娘。（圖／攝影中心攝）

為了紀念這段奇妙緣分，夫妻倆乾脆把寶貝兒子的英文名字取作與黃仁勳同名的「Jensen」，打趣笑說兒子就是「AI之子」，期許未來學習AI也是順理成章。更狂的是，友人在婚宴當天特地送上印有輝達Logo的紅包袋，上面居然還有黃仁勳本人的親筆簽名祝福，讓這對新人收到時驚喜萬分。

席開101桌星光熠熠！被問二胎計畫夫妻鬆口了

事實上，劉盈盈與老公黃友泰早在前年就已低調登記，並生下寶貝兒子。這次趁著疫情過後補辦婚宴，她特地在婚禮現場將孩子託給保姆，專心享受鎂光燈與眾人的祝福，感性表示：「因為已經有寶寶了，覺得應該要補請大家一起吃飯、分享喜悅。」

▲財經主播劉盈盈與老公黃友泰愛情長跑6年，21日豪砸百萬補辦婚宴。（圖／攝影中心攝）

而現場席開百桌更是星光熠熠，花童找來季中平與陳明真的雙胞胎愛子，以及主播張瑜予馨的女兒擔綱；台上則有陳雷、唐從聖、宋少卿、陳明真、秦楊與顏力妃等群星接力開唱。至於外界關心的第二胎進度，劉盈盈甜笑回應「隨緣」，老公也在一旁寵溺附和：「順其自然。」