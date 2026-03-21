快訊／焦凡凡生了！「胎位不正急剖腹」婁峻碩全程陪產

記者蔡琛儀／台北報導

男神婁峻碩與嬌妻焦凡凡於今（21日）一早開心宣布正式升格新手爸媽，適逢馬年開春喜氣，焦凡凡於今日預產期當天順利剖腹產下3572克的健康男寶寶，母子均安，夫妻倆喜迎牡羊座小男孩。全程在產房陪伴的婁峻碩，展現出超乎常人的冷靜與堅定，成為妻子最可靠的支柱，直到看見兒子出生的那一刻，他直呼：「這種興奮感是這輩子從來沒有過的！」

▲▼ 婁峻碩、焦凡凡成為新手爸媽 。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

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婁峻碩透露，今天原本就是預產期，但因為寶寶「很有個性」，胎位一直處於頭朝上的狀態，經醫師評估後決定採取剖腹產。初次升格人父的他，全程在產房緊牽凡凡的手。他坦言手術前兩人其實都非常緊張，尤其是面對麻醉與開刀的未知感，「凡凡一開始真的很不安，我只能一直陪著她，直到麻醉發揮作用、手術正式開始後，她的心情才慢慢放鬆下來。」

雖然婁峻碩在產房表現得極為冷靜，而且全程沒掉一滴淚；但他自曝在生產前一個深夜，獨自想到隔天就要正式當爸爸、迎來家庭新成員，就忍不住激動到眼眶泛淚。而婁峻碩語氣中更是充滿對妻子的心疼：「我全程站在凡凡身邊，看著醫師們非常奮力地把小孩從肚子裡拿出來，那個畫面真的很充實、很震撼。」他感性表示，當下第一反應是覺得媽媽真的太辛苦了，焦凡凡則是喜極而泣。

▲婁峻碩、焦凡凡兒子的腳印。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

至於長相，婁峻碩透露是個紮實的小壯漢，五官看起來像是他與凡凡的綜合體：「鼻子很像我，眼睛則遺傳了我們兩人的雙眼皮，嘴巴則像凡凡。」夫妻倆也有共識，目前不打算公開兒子的姓名與長相，未來的照片也會盡量避開正臉，婁峻碩表示：「我們不想公開的原因是不想讓小孩一起承擔爸媽的工作伴隨而來的好壞言論，去影響他的成長人生，希望把決定權留給孩子，等他長大後有自己的想法，再讓他自己決定想不想曝光。」