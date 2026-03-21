朴娜勑2度憔悴現身！　「歷經7小時警方調查」詭異笑容消失了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴娜勑過去因被指控霸凌經紀人、違反醫療法等罪名，暫停一切演藝事業，她2月曾件網警局接受調查，相隔近1個月，她20日下午2度現身於江南警察局，接受將近7個小時的調查才返家，面對記者的提問，與上次不同，這次完全沒露出詭異笑容，表情憔悴、低調地表示「會透過調查揭開真相」，迅速離開。

▲▼朴娜勑2度憔悴現身接受調查。（圖／翻攝自Channel A YouTube）



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朴娜勑2月首度現身警局時，因全程呈現「詭異笑容」，當時在韓網掀起熱議，不少網友認為她態度輕浮，遭到砲轟「笑成那樣還以為她是受害者」。她相隔1個月，20日再度被警方傳喚調查，進去警局前，被問到是與前經紀人有關而來嗎？她簡單回應「對的」，並表示「會好接受調查」。

▲朴娜勑歷經7小時警方調查後返家。（圖／翻攝自YonhapnewsTV YouTube）



2度接受調查，朴娜勑在警局待了近7個小時，邁出警局時天色已暗，被問到有承認對前經紀人丟酒杯嗎？她正面回應：「會通過調查揭開真相，很抱歉讓大家擔憂，抱歉。」態度誠懇，3度對四面八方的媒體90度鞠躬才離開。

不同的是，朴娜勑這次面對鏡頭完全沒有笑容，表情嚴肅，並表示「會誠實回答相關問題」，並未透露更多調查內容。只是朴娜勑爆出霸凌一事，形象全毀，難以翻轉韓國觀眾對她的批評，新聞下方留言充滿要求她退出演藝圈的抗議聲。