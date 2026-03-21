送別吳中純梅聖旻淚崩　女兒梅嬿翎忍悲「媽媽太累了忍痛拔管」

記者葉文正／台北報導

前主播吳中純今天舉行追思會，女兒梅嬿翎提到，媽媽是非常努力地想要活下來，希望大家更珍惜人生，梅聖旻也提到愛妻吳中純開朗正義的個性，「我會繼續好好的照顧女兒與媽媽。」含淚跟吳中純說再見。

▲吳中純追思會，梅聖旻(右)與梅嬿翎。（圖／記者葉文正攝）

梅聖旻懷想愛妻的心情，難過表示：「大家心情都一樣不捨，也都懷念，我想她會記得大家對她的感念，可能他會擔心我跟女兒的生活，不用擔心，我會照顧好女兒、媽媽，不會忘了妳，希望妳在天上自由快樂。」並允諾，出國也要帶著媽媽，讓吳中純放心。梅聖旻也說，今日不收奠儀，中純生前愛交朋友，不希望大家有負擔。

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▲吳中純女兒彈奏詩歌送別媽媽。（圖／記者葉文正攝）

梅聖旻續表示，今天沒有遺照，只有挑她舊照，整個儀式都在預算之內30萬，我是悲傷難過以及失落，失去家中最重要成員及親人，她說走就走，我心理面最重要的角落，不知道怎麼填補他，追念他最美好的回憶，今天大家不要太難過，歡送她輕鬆的氛圍，送她最後一程，她也喜歡熱鬧，看到大家開心，她也會滿心歡喜。」

▲親友們的花籃形成花海。（圖／記者葉文正攝）

梅聖旻說，除了工作家庭照顧很好，吳中純廚藝也很好，「今天也把她煮過茶葉蛋的祕方，寫在告別的小冊子裡，裡面有她愛心與她的味道，希望這樣氛圍追念，讓她感受到所有關懷，她求學過程中，是正直的人，對於體制內與體制外不合理要求，都匯聚力爭，她高中要升高三跑去參加救國團活動，認為年輕就這麼一次，繞了大半台灣，是人生最難忘的暑假，這就是她人生堅持。」

▲好友安慰梅聖旻。（圖／記者葉文正攝）

吳中純對於提攜後進毫無保留，當菜鳥同事被長官責備，只有吳中純給菜鳥主播安慰，到現在感念吳中純，也有在大學擔任副教授的同仁，過去也是吳中純的提攜對象，給予心靈雞湯。

梅聖旻說，我太太雖然生重病 冥冥中她很體卹我們家中經濟，指引我們方向 花費支出都在控制內也是中純喜歡的方向。

梅嬿翎則提到，媽媽直到最後在病榻上，都還在幫朋友處理事情，賴總統也前往探視，因為他們是多年好友，聽到賴總統對媽媽溫言慰問，她忍不住哭了，媽媽真的累了，經過數度掙扎，才答應讓媽媽拔管，「媽媽我不會再讓妳生氣了，希望來世我們腳色互調，讓我好好照顧妳。」