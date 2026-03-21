太瘋狂！BTS光化門回歸秀「早上就已聚集破萬人」　粉絲倒數8小時

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）睽違3年9個月以七人完整體回歸，今晚（21日）將在首爾光化門廣場舉行《BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG》演出。雖然正式開唱時間為當地晚上8點，但10點現場就已湧入約1萬2千至1萬4千人，驚人數字震撼外界，也讓光化門提前進入「演唱會模式」。

▲防彈少年團。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）



上午就破萬人聚集 回歸熱度驚人

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據首爾市統計，今天10點前光化門一帶已聚集超過萬名粉絲，且人數仍持續增加，距離演出還有好幾個小時，卻已出現如此規模的人潮，顯示BTS完整體回歸的超高關注度與號召力。

此次演出為免費入場，採站席與指定座位制，時長約1小時。隨著全球粉絲陸續湧入，光化門周邊街道一早便擠滿警力、志工與等待入場的歌迷，現場氣氛熱烈。

▲▼防彈少年團首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會，估現場將湧入26萬人。（圖／達志影像）



嚴密安檢與交通管制全面啟動

為因應龐大人潮，主辦單位已在廣場設置圍欄，民眾需經由31個出入口進場，每個出入口皆設有金屬探測門，警方同步進行隨身物品與人身檢查。周邊大樓也實施出入管制，防止民眾繞道或登高觀演發生意外。

交通方面，自20日晚間起，世宗大路光化門至市廳路段已封閉，部分道路將持續管制至22日清晨。多條公車路線改道行駛，光化門站、市廳站與景福宮站等地鐵站於特定時段實施列車不停靠措施。

政府也在首爾政府大樓設立現場狀況室，實時監控人潮密集情況。相關單位預估，下午3點過後人潮將進一步攀升，廣場周邊恐出現高度壅塞。

距離開演還有數小時，卻已突破萬人聚集，BTS的回歸不僅是音樂盛事，更成為席捲首爾市中心的城市級活動。