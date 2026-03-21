金世正離開10年東家！　「多災多難但很幸福」宣布加入BH娛樂

記者張筱涵／綜合報導

韓星金世正正式告別出道10年的老東家Jellyfish娛樂，並確定加盟BH娛樂，展開全新階段的演藝旅程。

▲金世正。（圖／翻攝自Instagram／clean_0828）



根據演藝圈相關人士18日透露，金世正與前所屬公司Jellyfish娛樂專屬合約期滿後，已與BH娛樂完成專屬合約簽署，相關細節也已協調完畢，預計近日將正式對外公布。

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出道10年感性道別 「因為有你們才有現在的我」

金世正日前在粉絲見面會上，親自向陪伴她10年的經紀公司道別：「和我從10幾歲開始一起走過10年的Jellyfish，今天也到了要說最後再見的時候。」坦言這10年來經歷許多風雨，「雖然多災多難，但真的很幸福」，並強調正因為有公司一路相伴，才成就了今天的自己，「真的很感謝。希望大家也能為辛苦的Jellyfish送上掌聲。」

她當時也賣關子表示，未來將加入哪家公司仍是「秘密」，如今答案揭曉，正式加入BH娛樂，邁向下一個10年。

▼金世正見面會。（影片／取自X／karrenstar，如遭刪除請見諒）



Sejeong’s goodbye to Jellyfish Eng trans:



: You know how much I watched fan videos while traveling around the world. Of course, I find comfort in the many messages of support I received back then, but whenever I face the faces of sesangs that have been with me for 10 years, I… pic.twitter.com/EhRcN3uBql — 카렌 ʕ•ᴥ•ʔ (@karrenstar) March 14, 2026

從選秀爆紅到戲劇女主角 全面發展受矚目

金世正2016年透過Mnet選秀節目《Produce 101》嶄露頭角，最終獲得第2名，並於同年5月以期間限定女團I.O.I成員身分出道，之後也作為gugudan成員活動，累積高人氣。

除了歌手身分外，她近年積極耕耘戲劇領域，憑藉《學校2017》、《驅魔麵館》、《社內相親》等作品站穩主演地位，去年12月更挑戰古裝劇《月亮在江邊流淌》，成功拓展戲路，獲得觀眾好評。

BH娛樂旗下藝人包括李炳憲、韓志旼、韓佳人、金高銀、李陣郁、李智雅、李熙俊、朴海秀、高洙、朴成勳、朴寶英等實力派演員。