BTS癱瘓交通「新人崩潰婚禮差點辦不成」！　警罕見派車開路護送

▲超人氣南韓天團防彈少年團（BTS）在7名成員全部完成兵役後，明（21）日將在首爾光化門舉辦「完整體」回歸演出。（圖／翻攝FB／BTS (방탄소년단)）

圖文／鏡週刊

超人氣南韓天團防彈少年團（BTS）在7名成員全部完成兵役後，21日將在首爾光化門舉辦「完整體」回歸演出，由於活動規模龐大，周邊交通將實施大規模管制，竟意外波及預定於當日下午舉辦婚禮的新人與賓客。為避免民眾婚宴受阻，首爾警察廳決定採取罕見的應變措施，將出動「警察巴士」組成接駁車隊，協助受困於交通管制區外的賓客前往婚宴會場。

綜合韓媒報導，首爾警察廳20日指出，考量到BTS表演當日預計湧入26萬名人潮，光化門、市廳及景福宮等鄰近地鐵站將採取過站不停措施，公車亦須繞道行駛，大眾運輸幾乎癱瘓。

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沒想到傳出有新人宴客的婚宴會場周邊道路，因BTS回歸演唱會的關係全面封鎖，新人和賓客恐面臨從距離會館1公里處徒步才能抵達的窘境。受影響的新人曾向主辦方及首爾市政府求助，卻未獲具體協助；在首爾警察廳評估後認為已明顯影響市民生活，決定主動介入。

首爾警方表示，他們決定罕見出動警察巴士「運送賓客」，將於當地時間明日下午3時至4時婚禮儀式前夕展開，預計在乙支路3街站至韓國新聞中心（Korea Press Center）區段投入警察巴士，專車接送受阻的賓客；警方也提到，下午4時預計是人潮最擁擠的時刻，若不提供接駁，賓客恐連進入會場都極其困難。目前已與新人達成共識，正針對巴士運作的具體細節進行最後規劃，力求在維護大型活動秩序的同時，將市民的損失降至最低。

先前首爾警方也針對BTS演唱會預計湧入大量人潮，提出應對方案，宣布進入「過度動員」的最高維安狀態，預計投入4800名警力進駐光化門周邊。除了派遣機動部隊維持秩序外，針對潛在的隨機持刀傷人、車輛衝撞及各類恐怖襲擊，警方也將預先部署特種警察隊（KNP SOU）進行嚴格安檢，確保大眾生命安全。

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