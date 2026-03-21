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三度復發、切除大腿！　金英浩痛揭抗癌心酸：我這麼努力過活…

記者張筱涵／綜合報導

南韓資深演員金英浩近日在《最近在做什麼》中，公開抗癌心路歷程，坦言自己罹患肉瘤癌（육종암）後歷經三度復發與多次手術，甚至一度面臨死亡恐懼，內心備受煎熬。

▲▼金英浩。（圖／翻攝自YouTube／요즘 뭐해）

▲金英浩肉瘤癌復發三次。（圖／翻攝自YouTube／요즘 뭐해）

三度復發反覆動刀　一度切除整個大腿

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金英浩表示，第一次手術時切除了整個大腿，之後因再度復發，又動刀切除大腿內側，第三次復發時，甚至連側腹部位也進行了切除手術，治療過程相當艱辛：「想到自己可能會死，就開始生氣，覺得『為什麼我那麼努力活著，卻要面對這種事？』」他形容確診後情緒複雜，不僅憤怒、煩躁，還會突然落淚，內心充滿虛無與失落感。尤其在手術前一週，被告知病情嚴重時，甚至覺得連睡覺都很浪費時間，「因為覺得自己要死了，所以捨不得睡，幾乎無法入眠」，令人心疼。

金英浩進而透露，手術時僅接受局部麻醉，因為好奇「自己的身體裡面長什麼樣子」，還特別拜託醫師在取出癌細胞後讓他親眼看看。

▲▼金英浩。（圖／翻攝自YouTube／요즘 뭐해）

▲金英浩罹癌後覺得睡覺太過可惜，導致難以入睡。（圖／翻攝自YouTube／요즘 뭐해）

化療摧毀免疫系統　小女兒投身癌症研究

除了手術折磨，化療帶來的副作用也吃盡苦頭。金英浩表示：「化療幾乎破壞了整個免疫系統，連運動都會害怕。」原本長期健身、肌肉量高、體脂偏低，在罹癌動刀後一個月內體重明顯上升，與過去健壯形象形成反差，對這樣的情形也只能苦笑，「以前以為長年運動就不會發胖，沒想到生病後身體狀況完全不同。」

另外，金英浩也透露家人因這場抗癌經歷受到影響，最小的女兒因父親罹癌而開始投入癌症研究，目前就讀生命工程相關科系，專攻癌症新藥開發，希望未來能為抗癌領域盡一份心力。

歷經三度復發與多次重大手術後，金英浩坦言過去三年幾乎「與沙發融為一體」地生活。如今願意公開這段在死亡邊緣徘徊的經歷，也讓外界看見他在病痛與低潮中努力撐過來的堅韌身影。

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金英浩癌症肉瘤癌最近

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