獨家／出道就同台任賢齊！新人樂團背景超猛：家裡開全台第一家泰餐

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獨家／出道就同台任賢齊！帕拉斯背景超猛：家裡開全台第一家泰餐

記者蔡琛儀／專訪

由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶組成的新人樂團帕拉斯PALLAS，出道前就拍攝〈恆星不忘〉MV，隨後以首張專輯《下天堂》出道後聲勢飆漲，商演邀約不斷，前途相當被看好。而團員大寶家在台北公館開設擁有47年歷史的泰式餐廳，更是「全台第一家泰國餐館」。

▲帕拉斯樂團專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲帕拉斯由漢堡（左起）、FAMA、大寶、小葵組成。（圖／記者林敬旻攝）

FAMA笑說樂團剛成立時大家還很窮，「我們有時候練團要錢，每週我們都練得算勤勞，所以都要湊錢租練團室，像是漢堡有賺錢就他先出，餓的時候大寶就說：『來我家吃飯。』」因此大寶家的餐廳也成為帕拉斯出道以來最重要的據點之一。

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FAMA家本業是房屋仲介，他出社會就在家裡工作，爸爸過世後他歷經低潮，「做房仲不是我的興趣，再加上爸爸過世，我很低潮，重新檢查自己到底要幹嘛，就開始在網路上發唱歌影片。」因此被漢堡、小葵注意而加入樂團。漢堡原本在樂器行當業務，小葵的爸爸是知名音樂製作人，曾和任賢齊、陳奕迅等天王合作，耳濡目染之下也進入音樂圈，小葵不諱言常被說是「靠爸族」，「我不否認，他就是我爸，他給我的資源、遺傳到的基因，哪些不是他給的，我不會對靠爸這字反感，我就是這樣。」

▲帕拉斯樂團專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼帕拉斯成軍4個月就和天王任賢齊一起演出。（圖／記者林敬旻攝、相信音樂提供）

▲▼ 任賢齊到花蓮拍攝新歌MV。（圖／相信音樂提供）

帕拉斯成軍僅4個月，就和任賢齊一起在超犀利趴上有合作舞台，漢堡爆料：「我們那時抓20幾首小齊哥的歌改編，練到快要爆炸，還要再練一首告五人的歌，除此之外又加一首〈對折〉，大寶就抱怨：『這又是告五人的歌嗎？還是哪個哥哥姐姐的歌？誰的歌？』」當場被吐槽到不行，相當逗趣。

任賢齊還熱情請他們吃飯，大寶幽默說：「小時候看他警匪片、演壞人，我很怕他很兇、很嚴格。」見面後，大寶直呼：「他超級好相處，暖心。」FAMA也表示：「我們第一次合作的大藝人是他很幸運，不只是他是天王，他很真誠，沒有上對下的感覺。」小葵說則透露任賢齊會不定時關注他們的創作進度，連他們前陣子捲入糾紛的新聞都有關心。

▲帕拉斯樂團專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲帕拉斯樂團對未來充滿希望。（圖／記者林敬旻攝）

帕拉斯今年工作依然滿滿，漢堡許願今年有機會開演唱會，小葵則希望能再發單曲、專輯，還是大學生的大寶直率說：「希望我們可以越來越有名！」他透露高中有組團，但當時也已經在和帕拉斯練團，竟被高中團員嗆：「你就大明星，你去忙你那個團就好。」讓他很受傷，後來也幾乎沒再聯繫，沒想到今年金唱片在台北舉行，竟有許久沒聯絡的高中朋友特地私訊他要門票，讓大寶超傻眼。

▲帕拉斯樂團專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲帕拉斯樂團前途相當看好。（圖／記者林敬旻攝）

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