ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

沈玉琳高額理賠金曝光
6個職場地雷行為
直擊／子瑜台灣首唱〈Run Away〉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳青峰 李宇春 短今 沈玉琳 陳佩賢 Bekuh Boom 許允樂

別跟著唸！《邪降》狂唸30句真實降頭咒　初代「潘老師」回歸、滾燙鉛液灌喉

記者蕭采薇／綜合報導

泰國影史最令人聞風喪膽的恐怖殿堂級IP《邪降》系列，帶著全新力作《邪降：覺醒》（Panor2），將降頭儀式與血腥復仇推向全新巔峰。其中最讓老影迷崩潰的，莫過於當年震撼無數人的「滾沸熱水灌喉」經典酷刑，這次殘暴升級為「滾燙鉛液灌喉」對付霸凌學妹的女大生，駭人的血腥變奏將徹底挑戰觀眾的視覺與耐痛極限。

▲《邪降：覺醒》初代「潘老師」Mamee睽違18年再度重返「邪降宇宙」，泰人氣女團PiXXiE成員Pimma驚喜加盟。（圖／威視提供）

▲Mamee飾演的《邪降》潘老師堪稱泰國影史最具代表性的恐怖象徵。（圖／劇照）

18年夢幻聯動！初代「潘老師」回歸傳承大讚：眼神裡有火

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次新作最大的核彈級驚喜，就是力邀2008年《邪降3：鬼影隨行》的初代「潘老師」娜帕克帕發納克普拉西特（Mamee），睽違18年重返「邪降宇宙」，與新任「潘娜」前BNK48總隊長丘普朗阿瑞昆（Cherprang）首度在大銀幕交鋒。

▲《邪降：覺醒》初代「潘老師」Mamee睽違18年再度重返「邪降宇宙」，泰人氣女團PiXXiE成員Pimma驚喜加盟。（圖／威視提供）

▲泰人氣女團PiXXiE成員Pimma（左）驚喜加盟《邪降：覺醒》，交出令人驚豔的突破性演出。（圖／威視提供）

面對接班人，Mamee給予極高評價，直誇丘普朗氣場強大：「我心想劇組真是找對人了，她接得住這個頭銜」、「她的眼神裡有火」。這讓原本備感壓力、深怕毀了角色的丘普朗當場感動落淚。

Mamee更溫暖擁抱她說：「妳不需要模仿我，妳就是這個時代最完美的版本。」為了維持黑化的冷酷感，丘普朗在片場隨時散發「生人勿近」的氣場，連工作人員都不敢靠近補妝，完美展現兩代魔女傳承的強大能量。

▲《邪降：覺醒》初代「潘老師」Mamee睽違18年再度重返「邪降宇宙」，泰人氣女團PiXXiE成員Pimma驚喜加盟。（圖／威視提供）

▲泰人氣女團PiXXiE成員Pimma驚喜加盟《邪降：覺醒》。（圖／威視提供）

玩真的！狂唸30句真實降頭咒　劇組驚呼「看到祂們」

為了呈現最極致、最原汁原味的東南亞黑巫術，《邪降：覺醒》劇組特地請來資深巫術顧問坐鎮片場，更破天荒在片中使用超過30句「真實咒語」，每一句的威力都比前作更猛烈。丘普朗心有餘悸地爆料：「有些咒語是真的用來召喚孤魂野鬼的。雖然我自己沒感覺，但現場確實有工作人員看到『祂們』現身！」

▲《邪降：覺醒》初代「潘老師」Mamee睽違18年再度重返「邪降宇宙」，泰人氣女團PiXXiE成員Pimma驚喜加盟。（圖／威視提供）

▲泰國影星Mamee以冷血狠辣的「潘老師」形象深植人心，是無數影迷的童年陰影。（圖／劇照）

她更嚴肅警告影迷：「千萬不要私下對著螢幕學唸咒語，非常危險！」事實上，拍攝期間即使有安排祭拜儀式，片場仍頻傳靈異怪事，像是空無一人的陰森角落突然傳出巨大關門聲，讓全體劇組瞬間背脊發涼。

超人氣女團偶像加盟！慘遭霸凌引爆「三眼神」血色清算

除了丘普朗領銜主演，本片還找來泰國當紅女團PiXXiE成員Pimma加盟飾演關鍵好友「小敏」。雖然私底下超級怕鬼又怕蟲，但身為電影新人的Pimma卻交出極具層次與壓抑感的驚豔演技，讓導演讚不絕口。

▲《邪降：覺醒》初代「潘老師」Mamee睽違18年再度重返「邪降宇宙」，泰人氣女團PiXXiE成員Pimma驚喜加盟。（圖／威視提供）

▲泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆的入魔演技，嚇得工作人員不敢靠近補妝。（圖／威視提供）

《邪降：覺醒》劇情講述帶著詛咒體質的潘娜與小敏，在大學迎新活動中慘遭學長姐殘酷霸凌，對方甚至私下求助降頭師施以致命巫術。沒想到此舉竟意外喚醒潘娜體內潛藏的「三眼神」邪惡力量，獵物瞬間化身索命獵人，覺醒後的潘娜將信手捻來各種致命降術，展開一場以牙還牙的終極血腥獵殺，電影已全台上映。

▲《邪降：覺醒》初代「潘老師」Mamee睽違18年再度重返「邪降宇宙」，泰人氣女團PiXXiE成員Pimma驚喜加盟。（圖／威視提供）

▲Mamee淡出演藝圈十餘年，重心放在家庭生活，鮮少公開露面。（圖／翻攝自IG）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

邪降：覺醒邪降

推薦閱讀

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

5小時前

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

3/19 15:12

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白：母子平安就是最大幸福

陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白：母子平安就是最大幸福

4小時前

查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實：在家人陪伴下離開

查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實：在家人陪伴下離開

3小時前

Ryu、Tommy撕破臉2年破冰！　「互送祝福和解」共同聲明曝

Ryu、Tommy撕破臉2年破冰！　「互送祝福和解」共同聲明曝

6小時前

直擊／台灣首唱〈Run Away〉！子瑜回家哽咽：感受到台北的支持

直擊／台灣首唱〈Run Away〉！子瑜回家哽咽：感受到台北的支持

3小時前

是真的！T.O.P霸氣宣告回歸：我回來了　粉絲淚崩「謝謝你」

是真的！T.O.P霸氣宣告回歸：我回來了　粉絲淚崩「謝謝你」

12小時前

沈玉琳出院本想賣車　保險意外給力不用賣了　高額理賠金曝

沈玉琳出院本想賣車　保險意外給力不用賣了　高額理賠金曝

8小時前

瑤瑤錄影穿深V「超兇上圍包不住」　由上往下拍深溝全看光

瑤瑤錄影穿深V「超兇上圍包不住」　由上往下拍深溝全看光

3小時前

昆凌昔憂「方志友嫁楊銘威受委屈」　片段被挖：擔心多過開心

昆凌昔憂「方志友嫁楊銘威受委屈」　片段被挖：擔心多過開心

8小時前

別跟著唸！《邪降》狂唸30句真實降頭咒　初代「潘老師」回歸、滾燙鉛液灌喉

別跟著唸！《邪降》狂唸30句真實降頭咒　初代「潘老師」回歸、滾燙鉛液灌喉

1小時前

小S大女兒留美1年多「解放三角泳褲」！比基尼裸背外露 S曲線全被拍

小S大女兒留美1年多「解放三角泳褲」！比基尼裸背外露 S曲線全被拍

10小時前

熱門影音

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～
子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!

子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!
顏志琳翻唱鬼怪OST〈Beautiful〉

顏志琳翻唱鬼怪OST〈Beautiful〉
作曲家爆YG壓榨：逼我墮胎！　寫BLACKPINK夯曲「收益分配不公」

作曲家爆YG壓榨：逼我墮胎！　寫BLACKPINK夯曲「收益分配不公」
子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳

子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳
搭電梯如何辨別台灣人？ 　李多慧還原「1發音習慣」

搭電梯如何辨別台灣人？ 　李多慧還原「1發音習慣」
F✦FOREVER深圳舞台冒煙　工作人員很慌..阿信湊熱鬧XD

F✦FOREVER深圳舞台冒煙　工作人員很慌..阿信湊熱鬧XD
TWICE大巨蛋開唱啦！　子瑜驚喜用台語問候

TWICE大巨蛋開唱啦！　子瑜驚喜用台語問候
賴銘偉教你看良辰吉時　結婚請選「宜安葬」

賴銘偉教你看良辰吉時　結婚請選「宜安葬」
李泳知怒罵黃牛：當人傻子？　「我爭取降價200元花多少努力」

李泳知怒罵黃牛：當人傻子？　「我爭取降價200元花多少努力」
白鹿用自己照片當桌布　王鶴棣笑：妳是真自戀

白鹿用自己照片當桌布　王鶴棣笑：妳是真自戀
BTS RM回歸前「突傷腳踝打石膏」　急調整演出形式...直播報平安

BTS RM回歸前「突傷腳踝打石膏」　急調整演出形式...直播報平安
青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

阿信見提詞機寫「預備起」笑場XD　石頭笑喊：我們是五月天好嗎？

阿信見提詞機寫「預備起」笑場XD　石頭笑喊：我們是五月天好嗎？

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

五月天「提詞機罷工」阿信即興改歌　見歌迷點歌...狂虧瑪莎「是垃圾！」XD

五月天「提詞機罷工」阿信即興改歌　見歌迷點歌...狂虧瑪莎「是垃圾！」XD

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

看更多

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前1

別跟著唸！《邪降》狂唸30句真實降頭咒　初代「潘老師」回歸、滾燙鉛液灌喉

2小時前1

獨家／出道就同台任賢齊！新人樂團背景超猛：家裡開全台第一家泰餐

2小時前1

預告怕黃標「超萌貼圖」遮血肉！　《他們要殺你》網笑瘋：有擋跟沒擋一樣

2小時前1

柯震東《乩身》化身三太子代言人！打鬼狠勁「像流氓」　失手揍前輩急道歉

3小時前134

查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實：在家人陪伴下離開

3小時前43

瑤瑤錄影穿深V「超兇上圍包不住」　由上往下拍深溝全看光

3小時前11

曾敬驊進軍日本！合體岸井雪乃譜異國療癒戀曲　吉本芭娜娜狂讚：像在戀愛

3小時前65

直擊／台灣首唱〈Run Away〉！子瑜回家哽咽：感受到台北的支持

3小時前2

影院不敢播！李英宏操刀《鬼牽手》配樂慘中邪　「肩扛重物」奔廟收驚3次

3小時前0

楊烈重返台中開唱　揭許不了生前「抱病硬撐上台」內情

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看
    5小時前163
  2. 吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！
    3/19 15:1221
  3. 陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白
    4小時前3210
  4. 查克羅禮士離世享壽86歲！　家屬悲痛證實
    3小時前264
  5. Ryu、Tommy撕破臉2年破冰！　「互送祝福和解」
    6小時前121
  6. 直擊／台灣首唱〈Run Away〉！子瑜回家哽咽：感受到台北的支持
    3小時前125
  7. 是真的！T.O.P霸氣宣告回歸：我回來了　粉絲淚崩「謝謝你」
    12小時前1
  8. 沈玉琳出院本想賣車　保險意外給力不用賣了　高額理賠金曝
    8小時前2012
  9. 瑤瑤錄影穿深V「超兇上圍包不住」　由上往下拍炸深溝
    3小時前83
  10. 昆凌昔憂「方志友嫁楊銘威受委屈」　片段被挖
    8小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合