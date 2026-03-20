別跟著唸！《邪降》狂唸30句真實降頭咒　初代「潘老師」回歸、滾燙鉛液灌喉

記者蕭采薇／綜合報導

泰國影史最令人聞風喪膽的恐怖殿堂級IP《邪降》系列，帶著全新力作《邪降：覺醒》（Panor2），將降頭儀式與血腥復仇推向全新巔峰。其中最讓老影迷崩潰的，莫過於當年震撼無數人的「滾沸熱水灌喉」經典酷刑，這次殘暴升級為「滾燙鉛液灌喉」對付霸凌學妹的女大生，駭人的血腥變奏將徹底挑戰觀眾的視覺與耐痛極限。

▲Mamee飾演的《邪降》潘老師堪稱泰國影史最具代表性的恐怖象徵。（圖／劇照）

18年夢幻聯動！初代「潘老師」回歸傳承大讚：眼神裡有火

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本次新作最大的核彈級驚喜，就是力邀2008年《邪降3：鬼影隨行》的初代「潘老師」娜帕克帕發納克普拉西特（Mamee），睽違18年重返「邪降宇宙」，與新任「潘娜」前BNK48總隊長丘普朗阿瑞昆（Cherprang）首度在大銀幕交鋒。

▲泰人氣女團PiXXiE成員Pimma（左）驚喜加盟《邪降：覺醒》，交出令人驚豔的突破性演出。（圖／威視提供）

面對接班人，Mamee給予極高評價，直誇丘普朗氣場強大：「我心想劇組真是找對人了，她接得住這個頭銜」、「她的眼神裡有火」。這讓原本備感壓力、深怕毀了角色的丘普朗當場感動落淚。

Mamee更溫暖擁抱她說：「妳不需要模仿我，妳就是這個時代最完美的版本。」為了維持黑化的冷酷感，丘普朗在片場隨時散發「生人勿近」的氣場，連工作人員都不敢靠近補妝，完美展現兩代魔女傳承的強大能量。

▲泰人氣女團PiXXiE成員Pimma驚喜加盟《邪降：覺醒》。（圖／威視提供）

玩真的！狂唸30句真實降頭咒 劇組驚呼「看到祂們」



為了呈現最極致、最原汁原味的東南亞黑巫術，《邪降：覺醒》劇組特地請來資深巫術顧問坐鎮片場，更破天荒在片中使用超過30句「真實咒語」，每一句的威力都比前作更猛烈。丘普朗心有餘悸地爆料：「有些咒語是真的用來召喚孤魂野鬼的。雖然我自己沒感覺，但現場確實有工作人員看到『祂們』現身！」

▲泰國影星Mamee以冷血狠辣的「潘老師」形象深植人心，是無數影迷的童年陰影。（圖／劇照）



她更嚴肅警告影迷：「千萬不要私下對著螢幕學唸咒語，非常危險！」事實上，拍攝期間即使有安排祭拜儀式，片場仍頻傳靈異怪事，像是空無一人的陰森角落突然傳出巨大關門聲，讓全體劇組瞬間背脊發涼。

超人氣女團偶像加盟！慘遭霸凌引爆「三眼神」血色清算

除了丘普朗領銜主演，本片還找來泰國當紅女團PiXXiE成員Pimma加盟飾演關鍵好友「小敏」。雖然私底下超級怕鬼又怕蟲，但身為電影新人的Pimma卻交出極具層次與壓抑感的驚豔演技，讓導演讚不絕口。

▲泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆的入魔演技，嚇得工作人員不敢靠近補妝。（圖／威視提供）

《邪降：覺醒》劇情講述帶著詛咒體質的潘娜與小敏，在大學迎新活動中慘遭學長姐殘酷霸凌，對方甚至私下求助降頭師施以致命巫術。沒想到此舉竟意外喚醒潘娜體內潛藏的「三眼神」邪惡力量，獵物瞬間化身索命獵人，覺醒後的潘娜將信手捻來各種致命降術，展開一場以牙還牙的終極血腥獵殺，電影已全台上映。

▲Mamee淡出演藝圈十餘年，重心放在家庭生活，鮮少公開露面。（圖／翻攝自IG）