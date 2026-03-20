預告怕黃標「超萌貼圖」遮血肉！　《他們要殺你》網笑瘋：有擋跟沒擋一樣

記者蕭采薇／綜合報導

由打造出《牠》的恐怖大師安迪馬希提親自操刀監製，全新超狂驚悚血腥鉅作《他們要殺你》日前在美國西南偏南電影節（SXSW）舉行首映，極度暴力與腦洞大開的劇情瞬間引爆全場沸騰！有影迷看完直呼過癮，誇張形容全片符合普遍級的畫面「加起來根本不到10分鐘」。

▲「跩哥馬份」男星湯姆費爾頓在《他們要殺你》化身神秘住客，全身浴血大戰薩琪畢茲。（圖／華納提供）

為了因應嚴格的網路審查，片商更大發奇想釋出一支「求生欲極強」的防黃標版預告，開頭先是幽默自嘲：「為了不被黃標下架，我們只好剪掉許多血腥暴力的場面」，接著卻是用超違和的可愛貼圖去遮擋爆頭與斷肢傷口。這種黑色幽默的宣傳奇招立刻在社群網站上瘋傳，讓大批網友笑瘋吐槽「貼了跟沒貼一樣」、「越遮越想看」，成功將期待值拉到最高。

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跩哥馬份死鬥幸運女！密室逃脫神展開「每幾分鐘就尖叫」

這部被外媒盛讚「宛如結合密室逃脫、邪教驚悚與極致血腥的超級動作片」，在首映會上締造了極佳的口碑，觀眾幾乎每隔幾分鐘就會被神展開的劇情嚇到尖叫或逗得捧腹大笑，更被譽為是今年大銀幕最炸裂的驚喜。

▲「幸運女神」薩琪畢茲在新片《他們要殺你》有著精采動作戲。（圖／華納提供）



卡司陣容也是超級吸睛，找來在漫威《死侍2》中表現亮眼的「幸運女」薩琪畢茲，對決《哈利波特》系列裡最經典的反派「跩哥馬份」湯姆費爾頓。兩人在大銀幕上毫無保留地互砍死鬥、浴血狂飆的畫面，更是被首批觀眾點名為全片最不容錯過的瘋狂高潮。

撒旦邪教狂發便當！死法荒謬尺度全開「直逼肉體極限」

透過熱議的預告片可以一窺端倪，《他們要殺你》故事描述一名無辜女子意外被困在一棟由撒旦邪教暗中控制的詭異大樓內，她必須在漫漫長夜中躲過各式各樣的殘酷陷阱與變態追殺，只要一步踏錯就會淪為活人祭品。

電影融合了邪教儀式、密室逃脫與千奇百怪的虐殺死法，因為尺度太過荒謬血腥，毫無懸念地被列為限制級。除了男女主角，本片還網羅了麥哈拉哈羅德、派特森約瑟夫、海瑟葛拉罕，以及曾獲奧斯卡最佳女配角的派翠西亞艾奎特等實力派巨星同台飆戲，保證挑戰觀眾的肉體與視覺極限。《他們要殺你》將於3月26日在台血腥上映。