直擊／台灣首唱〈Run Away〉！子瑜回家哽咽：感受到台北的支持

記者吳睿慈／台北報導

台灣女孩周子瑜2度唱回家鄉，她在韓打拼10年，直到2025年11月才透過《This is for》巡演前往高雄開唱，當時兩場演唱會，她特地準備親筆信，要向台下5萬名觀眾致謝。這次回到台北，她雖然情緒比較穩定了，沒有拿出信件朗讀，但當講到「在表演之前感受到台北與粉絲的期待」，還是忍不住哽咽，鎮定了一陣子才再度開口。

▲子瑜回家哽咽致謝。（圖／讀者提供）



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子瑜20日首度站上臺北大巨蛋，也是第一次在台灣獻唱個人單曲〈Run Away〉。演唱會尾聲，成員把最後感想時間留給她，大方表示「子瑜，妳想做什麼都可以。」於是，子瑜整理一下情緒說：「我想感謝現場每一位來的粉絲，希望你們今天都看得開心，你們開心嗎？」台下回答「開心」。

▲子瑜這次沒唸信，透過直覺傳達心意。（圖／讀者提供）



子瑜緊接著說：「我們也很開心能夠在台北大巨蛋與你們相聚，這三天，希望你們開心的玩好不好？」不過，在她換到另一面舞台時，一時沒忍住情緒，她的表情突然快要哭出來，整理完情緒才繼續說：「我想說，感受到整個台北為我們支持，然後感受到你們期待我們很久，上次在高雄也非常得難忘，我想這次在台北也會為我們超深刻難忘的回憶，謝謝你們一直以來的支持與喜愛。」

▲▼子瑜教娜璉講「我是子瑜的姐姐」。（圖／讀者提供）



歌迷用歡呼聲為她加油，子瑜感性致謝：「我覺得今天能夠見到你們，讓我感覺到能量滿滿，真的非常謝謝你們，最後也要謝謝台北這次為我們的應援，謝謝你們，謝謝ONCE，我愛你們！」最後，娜璉再度於謝幕時，可愛地喊著「我是子瑜的姐姐」，圓滿結束第一天演唱會。