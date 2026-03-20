柯震東《乩身》化身三太子代言人！打鬼狠勁「像流氓」　失手揍前輩急道歉

記者蕭采薇／台北報導

結合宮廟民俗與現代奇幻的 影集《乩身》，改編自超人氣同名原著，完美形塑出深具本土色彩的「東方驅魔神探」宇宙。該劇由管偉傑與賴俊羽聯手執導，卡司陣容更是華麗到破表，網羅柯震東、王柏傑、陳姸霏、楊銘威、陳以文及薛仕凌等一票金獎級實力派演員，準備帶領觀眾踏入一場神、魔、人三界交錯的宿命大戰。

▲柯震東飾演的「三太子乩身」與郭子乾飾演的「神龍太子」激烈決鬥，兩者必分出一個高下。（圖／Netflix提供）

柯震東化身三太子代言人！對空打鬼狂補腦「像流氓打架」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在最新曝光的動作花絮中，徹底揭開了劇中高難度打鬥與華麗特效的神秘面紗。扛下男主角重任、飾演三太子人間代言人「韓杰」的柯震東坦言，初次接觸劇本就深陷其中：「我自己第一次讀完劇本就被題材吸引。比較少看到台劇有結合乩身、玄幻與動作的作品，我滿好奇也滿有興趣看成品會是怎麼樣的呈現方式。」

柯震東也興奮大讚：「這麼大製作的動作奇幻劇，很多原本只能想像的東西，都可以被實現出來。」不過，為了配合大量的後製CG，他經常得在綠幕前對著空氣猛打，苦笑表示拍攝時腦袋必須瘋狂運轉：「我要想像怪物從這邊飛過來，第一隻先抓住，第二隻用拳頭，第三隻用什麼方式打。」

導演管偉傑則點出，因為主角並非武術奇才，戰鬥風格主打一個「慘烈」，全憑直覺與狠勁死裡求生，形容那種帶著血性的搏命感「有點像流氓在打架」。

▲柯震東的角色設定未受過武術訓練，每場戰鬥都打得很辛苦，是憑直覺與狠勁在打架。（圖／Netflix提供）



神仙打架竟爆失手意外！柯震東急道歉遭前輩笑虧



除了要跟虛擬惡鬼纏鬥，演員間的實體肉搏也充滿挑戰。特效總監郭憲聰表示現場必須克服「無實物表演」的窘境：「當時拍攝現場其實沒有任何怪物，柯震東必須完全憑想像完成演出。很多惡鬼會跑出來攻擊韓杰，但現場其實什麼都沒有，角色怎麼去互動、表演，在現場大家都要很清楚，這一塊我們做了滿多挑戰。」

柯震東回憶起與飾演邪教首領的陳以文之間的激烈交鋒，直呼那場戲最讓他難忘：「劇中這場與以文哥的『寫實與非寫實交錯』的打戲讓我印象最深刻」，甚至必須在「想像完怪物之後，還要回到現場去碰撞實物，就是以文哥本人，再跟他打起來。」

陳以文也深刻感受到兩人對峙時的強大壓迫感，形容這場無法逃避的宿命之戰：「當兩個角色真正碰面的時候，其實心裡都知道這是一場免不了的大戰，感覺不是你死就是我亡。」導演管偉傑也認為透過「用打鬥交流」，能更深入地將角色情緒堆疊起來，「我覺得這個是很棒的一個東西。」

▲柯震東除了需要在腦中補畫面，還得和真實演員對打，右為陳以文。（圖／Netflix提供）

不過高強度的武打難免發生小插曲，陳以文就爆料：「有時候你打過去，對方還沒躲，就真的打到臉上。」不小心誤擊前輩的柯震東嚇得連忙鞠躬：「對，所以真的很抱歉，郭哥對不起。」一旁飾演神龍太子的郭子乾見狀則幽默調侃：「我其實滿喜歡看到他那種不知所措、不曉得該怎麼道歉的那種心情，我看在心裡也是滿開心的。」

集結王柏傑、薛仕凌飆戲！台版驅魔神探迎戰終極魔王

《乩身》不僅武打戲拳拳到肉，飾演三太子的王柏傑也對劇中大量的鋼絲與特效橋段印象深刻，大嘆：「太不容易了，我們這次有很多的CG，然後還有很多飛來飛去的畫面。」

《乩身》故事圍繞著年少犯錯的韓杰，為了替神明辦事贖罪，接下處理人間棘手靈異事件的重責大任。途中他結伴樂觀女大生陳姸霏與陰陽眼刑警楊銘威，卻一步步捲入由神祕大魔王「六梵」佈下的驚天陰謀。反派勢力不僅操控著陳以文，更盯上殺人魔薛仕凌成為新一代邪惡乩身，逼得韓杰必須在信仰與宿命間做出最終抉擇。