曾敬驊進軍日本！合體岸井雪乃譜異國療癒戀曲　吉本芭娜娜狂讚：像在戀愛

記者蕭采薇／台北報導

日本文壇天后吉本芭娜娜榮獲「谷崎潤一郎賞」的經典短篇小說《鼠一般的你》改編成電影，找來曾執導《我是和尚》的導演真壁幸紀操刀，並祭出超華麗的台日「鑲金」雙卡司。包括日本電影金像獎影后的實力派女星岸井雪乃，搭檔台灣大勢男神曾敬驊。兩人將在熟悉的台北街頭，共譜一段跨越語言隔閡、探討自我救贖與重生的極致溫暖篇章。

▲曾敬驊與「日本奧斯卡影后」岸井雪乃合作演出《鼠一般的你》。（圖／前景娛樂提供）

80%取景台北！曾敬驊化身台日混血兒療癒喪母影后



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《鼠一般的你》是一部充滿台灣在地風情的唯美電影，全片高達八成以上的場景都在台北市實地拍攝。劇情細膩刻畫由岸井雪乃飾演的女主角「千澄」，在痛失摯愛母親後，靈魂彷彿被掏空般深陷無盡的喪失感。為了尋找心靈的出口，她順應友人的邀約來到台北看演唱會，卻在這座陌生的城市裡，意外邂逅了由曾敬驊飾演、擁有台灣母親與日本父親的混血男孩「SINSIN」。

兩個同樣背負著無法言喻的孤單與憂傷的靈魂，在台北的日常街巷中透過點滴對話相互取暖。千澄原本停滯不前的心房，也因為這段真摯的跨國情誼逐漸解凍，慢慢在悲痛的廢墟中長出重新出發的勇氣。

▲曾敬驊演出電影《鼠一般的你》，飾演台日混血兒。（圖／前景娛樂提供）

首度挑戰全日文演出！曾敬驊大呼：真的超級酷



挾帶超強票房號召力與精湛演技的曾敬驊，這次為了完美詮釋角色，迎來了演藝生涯的全新挑戰——首度以全日語進行演出。談及這次特別的跨國拍攝經驗，他難掩興奮地分享：「台北是我很熟悉的地方，但在電影裡卻呈現出另一種感覺與視角，讓我覺得非常新鮮。這也是我第一次接觸日文，能在大銀幕上看到自己開口說日文，真的覺得超級酷！」

而看著自己的心血結晶被具象化，原作者吉本芭娜娜更是給予了極高的讚譽：「飾演千澄的岸井雪乃實在太美了，每一個表情都讓人捨不得移開目光，甚至讓人產生彷彿正在戀愛般的錯覺。這是一部描繪『重新站起來的瞬間』的美麗電影。」

▲岸井雪乃曾以《惠子不能輸》奪下日本電影金像獎最佳女主角。（圖／前景娛樂提供）

《哥吉拉》金獎團隊操刀！進軍歐洲影展門票秒殺

這部強檔新片的幕後陣容同樣不容小覷，由曾操刀《今際之國的闖關者》、並以《哥吉拉-1.0》勇奪奧斯卡最佳視覺效果獎的日本頂尖影視製作公司Robot Communications，攜手曾製作坎城得獎片《金錢男孩》的台灣前景娛樂共同傾力打造。

這項曾入選金馬創投會議（FPP）的企劃，日前在蘇格蘭第22屆格拉斯哥電影節舉行世界首映時，不僅創下門票瞬間秒殺的驚人紀錄，歐洲觀眾看完後更給出壓倒性的絕佳口碑，盛讚電影完美呈現了失去摯愛的虛無感，是一部「讓人想再次愛上人生」的神作。

▲《鼠一般的你》全片高達八成以上的場景都在台北市實地拍攝。（圖／前景娛樂提供）

導演真壁幸紀感動直呼，原著的普世價值與演員的精湛發揮，成功跨越了國界的藩籬。《鼠一般的你》預計將於6月26日在日本全國盛大上映，屆時曾敬驊也將親自飛往當地展開一連串宣傳，而台灣影迷則可在下半年進戲院一睹這部溫暖人心的動人之作。