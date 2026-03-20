陳詩媛生了！　王齊麟甜曬照告白：母子平安就是最大幸福

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴。稍早王齊麟透過社群發文曬出合照，透露老婆已順產寶貝兒子。貼文及照片曝光後，喜獲一票留言祝福。

▲陳詩媛生了。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

王齊麟發文宣布寶貝兒子「Rally」已經平安出生的喜訊，談到出生的過程，王齊麟笑稱一切發生得非常突然，他透露，夫妻倆原本中午還悠哉吃披薩，沒想到下午帶老婆去醫院做檢查時，兒子就迫不及待想來到這個世界。

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對於兒子突襲式的報到，王齊麟在文中向寶貝兒子喊話，「連出生的日子都要自己選」，直呼這作風很有個性。有趣的是，兒子挑的出生日，竟剛好撞期了農曆二月初二的土地公聖誕。面對這個巧合，王齊麟也忍不住大讚「還跟土地公爺爺同一天，很會～」，字裡行間洋溢著滿滿為人父的驕傲。

最後，王齊麟在文末感性地向辛苦懷胎十月的老婆表達感謝。他回憶，陳詩媛在懷孕後期的種種煎熬與不適，種種辛苦看在眼裡讓他直呼：「真的很心疼。」如今愛妻順利卸貨，他也欣慰表示：「母子都平安就是最大的幸福，謝謝妳跟我一起開啟人生的新篇章，未來的路我們一起努力，我也會擔起這個家的責任，愛你老婆。」