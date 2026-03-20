楊烈重返台中開唱　揭許不了生前「抱病硬撐上台」內情

記者蔡琛儀／台北報導

73歲金鐘歌王楊烈近期舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，今（20日）在台中中山堂開唱，現場1500個座位座無虛席，台中對他來說意義非凡，他年輕時常參加歌廳秀，笑說台中人真的非常「阿莎力」且講義氣，當年在歌壇打拼，不少台中企業主看中他的潛力，還掏腰包支持他出唱片。

▲楊烈直言，台中對他來說意義非凡。（圖／印太戰略智庫提供）

楊烈憶起25年前在台中聯美歌廳演出時，他曾和已故「喜劇天王」許不了同台演出，但當時許不了因身體狀態不佳，工作人員一度猶豫取消演出，即便如此，許不了最後仍敬業地站上舞台，把歡樂帶給觀眾，讓他相當佩服。

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嘉賓邀來鍾綺助陣，她以紫羅蘭低胸爆乳禮服登場，與楊烈合唱〈思慕的人〉與〈掌聲響起〉等歌。為了鍛鍊肺活量，她原本是怕水的「旱鴨子」，現在已連續1、2年清晨5點半準時到泳池報到，每次游1000公尺，如今游泳已成為她的生活日常，不僅讓她維持好身材，更讓她在舞台上飆歌時游刃有餘。

▲楊烈再次找來鍾綺助陣。（圖／印太戰略智庫提供）

這場演唱會吸引許多政商名流到場支持，包括前國防部長蔡明憲、前台中縣長廖永來擔任嘉賓；前台中市長張溫鷹、寶島聯播網董事長賴靜嫻、立委何欣純等人也現身，接下來楊烈5月10日將在台南文化中心演藝廳開唱，5月27日移師高雄衛武營歌劇院。