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曾愷玹久違現身神凍齡！《陽光女子》獲封「國民媽媽」再爆紅　12歲女兒吃醋

記者蕭采薇／台北報導

國片《陽光女子合唱團》票房破7億，挺進台灣影史票房排行榜前十名。自從步入婚姻後便鮮少公開露面的氣質女星曾愷玹，這回驚喜客串該片，引發高度關注。她20日久違出席活動，透露自己12歲的寶貝女兒進戲院支持媽媽的作品時，竟然一路爆哭到播畢，整張臉全被淚水給淹沒，但也因為媽媽變「國民媽媽」而有些吃醋。

▲▼曾愷玹出席台塩海洋離子水藝術展。（圖／記者李毓康攝）首圖

▲曾愷玹久違出席活動。（圖／記者李毓康攝）

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Threads湧入年輕粉問「她是誰」！曾愷玹靠劇本點頭復出

談起這次重返大銀幕的契機，曾愷玹表示當初導演林孝謙極力邀請她加入劇組，並真誠地向她喊話：「我覺得這個角色除了妳，我腦中沒有其他人選。」而她自己也是在細細品味劇本後，深受故事情節觸動，這才點頭答應演出。

隨著電影口碑大爆，她的網路聲量也跟著水漲船高，近期社群平台Threads上甚至出現許多年輕網友發文詢問這位漂亮女星是何方神聖，讓不少粉絲驚呼：「已經到了要解釋誰是曾愷玹的年代了？」對此她大方笑回：「很開心能讓一些認識我的朋友又想起我，也多了很多年輕粉絲。」

▲▼曾愷玹出席台塩海洋離子水藝術展。（圖／記者李毓康攝）

▲曾愷玹客串《陽光女子合唱團》，意外掀起「回憶殺」。（圖／記者李毓康攝）

化身國民媽媽惹真女兒吃醋！老公化身狂熱「假金主」盯票房

在電影中，曾愷玹接下陳意涵女兒養母一角，充滿母愛的細膩演技讓她獲得了「國民媽媽」的美譽。沒想到這個封號竟意外打翻了自家寶貝女兒的醋罈子，她打趣分享，平時自己只是滑個手機關心網友評論，「我就會看大子晴的影片，然後女兒就會沒好氣的說：『又在看妳女兒了唷！』」

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

▲曾愷玹（左）在《陽光女子合唱團》的演出，被稱作「國民媽媽」。（圖／壹壹喜喜提供）

甚至現在走到路上，不少人都會上前要合照，曾愷玹笑說：「而且她們都叫我媽媽。」眼看著電影締造驚人佳績，她也鬆口坦言目前確實有逐步回歸戲劇圈的計畫，更爆料家人的可愛反應：「女兒有說我這次演太少，還有老公這次每天都在緊盯票房，好像他有投資一樣。」

愛女許願合作Jisoo！神凍齡靠「喝水加好心情」

當年為了專心陪伴孩子成長，曾愷玹選擇暫時放下演藝事業，如今孩子漸漸懂事獨立，她也認為是時候找回工作重心，她感性透露另一半十分鼓勵她復出：「老公一直都覺得我不用花這麼多時間在家裡，應該要去做我喜歡的事情。」

當被問到女兒是否期待她跟哪位巨星對戲時，她無奈笑稱孩子的願望實在太夢幻：「她的願望都是不可能的，她很喜歡BLACKPINK 的Jisoo，這根本不可能，現在這個年紀的小孩都是瘋K-pop。」

▲▼曾愷玹出席台塩海洋離子水藝術展。（圖／記者李毓康攝）

▲曾愷玹婚後淡出把重心放在家庭，女兒如今已經12歲。（圖／記者李毓康攝）

儘管已經淡出娛樂圈好一段時間，曾愷玹出席活動時的絕佳狀態依舊驚豔全場，肌膚緊緻水潤完全看不出歲月留下的痕跡。她大方公開保養秘訣，除了每天必須攝取超過2000cc的水分並維持規律運動習慣外，保持快樂的心境才是最關鍵的，她強調：「每天心情很不好的話你也不可能漂亮。」

此外，她也開心透露現在母女倆感情好到無話不談，連情竇初開的少女心事都會互相交流：「她會跟我分享，然後我會給她意見，但我不擔心她暗戀，因為她比我主動多了。」

 

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曾愷玹陽光女子合唱團

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