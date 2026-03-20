直擊／TWICE臺北大巨蛋開唱「留一格空位給多賢」　畫面曝光超感人

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團TWICE在20日首度唱進臺北大巨蛋，只可惜多賢因骨折未癒，沒辦法來到台北參加演唱會。雖然多賢沒能到場，但成員們努力填滿她的空缺，甚至唱到〈Spotlight〉時，特地留了一格空位給多賢，令歌迷看到直呼淚崩。

▲子瑜用台語打招呼。（圖／讀者提供）



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TWICE首度在台北開唱，子瑜打頭陣先用台語問候「今天我們都要開開心心的喔」，Momo關心大家「哩甲霸味（你有吃飽嗎）」，娜璉可愛地喊「哇揪口錐」。而高雄場沒參與到的彩瑛，特地表示「上一次高雄我不能去，這次來台北看到台北ONCE很開心，希望台北的ONCE可以玩得開心再回家」。

▲TWICE臺北大巨蛋開唱，留一格空位給多賢。（圖／讀者提供）



此趟，雖然多賢受傷無法來台，TWICE在唱到〈Spotlight〉時，還特地留了一格空位給多賢，展現滿滿團魂，隊長志效也代替表達心意，「很可惜多賢無法一起來，我們8個人會連同多賢的份努力一起表演」。

▲志效代替多賢傳達心意。（圖／讀者提供）



多賢在巡演期間感到腳踝不適，就醫後發現是骨折，且傷勢比預期嚴重。為了能盡快回到粉絲面前，她這段時間一直邊穿護具、邊接受各種治療，展現了強大的意志力。然而，在經過醫療團隊評估後，考量到舞台表演包含大量高強度舞蹈，若強行登台恐導致傷勢惡化，最終決定以藝人健康為最優先考量，暫停其演藝活動。