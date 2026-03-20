直擊／TWICE Mina臉腫一倍！開唱無法露臉　致歉：沒辦法給大家看

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團TWICE首度攻上臺北大巨蛋，20日展開第一場台北站巡演，雖然多賢缺席，但8位成員填滿她的位置，甚至在站位時，特地留了一格空位給多賢，展現滿滿團魂。只是，除了多賢受傷無法到場，Mina也出現狀況，她疑似因智齒導致臉腫成一倍，只能戴著面紗上場，令歌迷心疼不已。

▲Mina大巨蛋開唱，無法露臉致歉。（圖／讀者提供）



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TWICE於20日在大巨蛋開唱，8位成員穿著白色短裙系列的舞台服裝，露出完美比例好身材，帶來多首〈THIS IS FOR〉、〈Spotlight〉等歌曲。值得一提的是，Mina在14日曾開直播透露，自己的智齒發炎，必須要找時間拔掉智齒，但因行程忙碌，她湊不出時間拔，開直播當下，她的臉已經明顯腫起來。

▲Mina從彩排時就戴著面紗。（圖／讀者提供）



據了解，Mina近日為了解決智齒發炎，緊急先左、右各拔了一顆，但沒想到，來到台灣開唱疑似因拔智齒的關係腫起來，20日只好全程戴著面紗上場。

Mina無法露臉，在聊天環節，特別向粉絲致歉：「這是我們第一次在這裡演出，有這麼多ONCE在現場我好感動，雖然我今天沒辦法把整張臉給大家看，但我還是希望可以跟大家玩得很開心。」

▲Mina近期緊急拔智齒 。（圖／翻攝自X）



事實上，Mina在19日於仁川機場出發時，她就把臉部遮得很嚴密，戴著口罩與帽子，20日下午粉絲福利彩排時，她也是戴著面紗現身，就有不少粉絲在討論「應該是智齒的關係」，雖然她沒有明講原因，但歌迷心疼表示「希望Mina不要硬撐，健康就好」。