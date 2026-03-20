Ryu、Tommy撕破臉2年破冰！　「互送祝福和解」共同聲明曝

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma在2024年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，隔年1月正式離婚，兩人展開新生活後的感情動向備受關注。時隔近2年的時間，Ryu與Tommy稍早發布共同聲明，內容曝光後，再度掀起網友討論。

▲Tommy曾發文坦言介入Ryu、Yuma。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

Ryu、Tommy兩人在聲明中坦言，針對這段時間因為私事而引起的風波，他們在經過充分溝通後，兩人已經好好坦誠彼此的想法及感受，並且解開了心結，同時也強調，目前已經取得對彼此的理解，期盼能為過去帶來的紛擾畫上休止符。

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經過了這段時間的沉澱與溝通，Ryu、Tommy在聲明中大方表示，對於接下來的日子，他們誠心祝福對方，未來一切順遂，並向一直以來支持他們的粉絲們喊話，承諾接下來會回到各自的生活，與工作步調繼續努力。

▲Ryu、Tommy共同發布聲明。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

為了不讓風波持續擴大，Ryu、Tommy在聲明最後喊話：「誠懇期盼外界能給予雙方空間」，讓整起事情沉澱落幕。最後，兩人感謝各界這段時間對事件的關心，同時也承諾今後雙方將不再提及此事，「讓風波在此劃下句點，是我們共同的期許。」