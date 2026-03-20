Andy苦戰家寧1年「一塊錢都沒拿到」　痛揭淨身出戶內幕：誠意0

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy和家寧在分手後因帳本問題多次隔空交戰，今（20）日他在頻道上傳一支名為「事件一年了！我沒說的秘密」的影片，還原整起事件的最新進展。

▲Andy表示沒看到家寧一家的誠意。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy回憶，影片「分手後我一無所有」自去年3月發布後，不但迅速突破千萬觀看，更在四天內狂吸兩百萬訂閱。然而，當粉絲透過社群問到案件進度及財務狀況時，Andy透露，整整365天過去，他完全沒看到對方的誠意，至今依舊是一塊錢都沒拿到。他坦言，目前歷經兩次調解，都彷彿在浪費彼此時間，下個月將展開第三次調解庭。由於他認為對方在拖延時間，所以這場官司究竟還要打多久，他也無法預料。

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面對粉絲關心這場風波是否造成心靈創傷，Andy在影片中坦言，心裡多少還是留下了陰影。他透露，在情緒陷入低潮時，自己會選擇藉由運動來發洩壓力，透過流汗去修復跟調整自己。不過，Andy承認自己確實曾崩潰過，甚至會偷偷躲起來哭，但他也強調無論再怎麼難過，「哭完後，我們明天再來打起精神。」

▲Andy表示家寧一家0誠意。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



此外，Andy也首度公開決定拍這支爆紅影片的關鍵原因。他透露，原本根本沒打算將此事公開，直到發布前兩個月，他向一位貴人朋友傾訴現況。對方聽完震驚直言：「你知道你是我看過最沒有病識感的人嗎？」朋友點出Andy在陳述時竟毫無憤怒，完全沒察覺對方擺明是挖洞給他跳。

Andy坦言，朋友的一番話猶如當頭棒喝，讓他驚覺合夥開公司的過程疑似是早就計畫好的圈套。接著，在友人推薦下，他委託律師寄出存證信函查帳，但最終卻換來淨身出戶的荒謬結局。最後，Andy也特別向這位低調貴人致謝，感謝對方在他最困難時拉了一把，「我這邊還是要特別謝謝你，幫助了那時候的我。」