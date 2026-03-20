沈玉琳出院本想賣車　保險意外給力不用賣了　高額理賠金曝

記者葉文正／台北報導

「荒謬大師」沈玉琳確診血癌治療7個月，經過5次療程，終於在日前出院，他開心準備了愛馬仕禮物，送給他的保險顧問，因為生病時，他每日可獲理賠金額（日額）扣掉住院醫療費用，還多賺5千塊；外界關心他到底保了什麼保險？有哪些保單類型？總理賠金額有多少？他也透露是這一筆大數字。

▲沈玉琳出院宣布復出。（圖／記者周宸亘攝）

沈玉琳提到自己有不少保險，「我目前共投保9份主契約，其中也有涵蓋醫療附約」，而他1 年付的保費，「目前醫療險相關保費，我1年大約付40萬元」，而他主要投保的保障類型，「我目前保障內容包含有住院跟手術都可以實支實付、意外險、癌症險、重大疾病險、失能險等」，而他目前累計理賠金額，「截至目前，總理賠金額約800萬元」。

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▲沈玉琳透露還買禮物送保險員。（圖／記者周宸亘攝）

沈玉琳劫後餘生，他感嘆這麼多年來有時候因人情因素，陸續保了各家的各種保險，得知患血癌後，他想起這些保單應該對住院醫療費用不無小補，於是請他的長期保險顧問幫他整合各家保險公司的理賠金額，結果出乎他預料的多，本來他都和老婆芽芽交代車子、房子賣出可以付醫藥費，現在也都不用賣了。