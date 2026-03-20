TWICE大巨蛋「VIP禮包」升級！2度唱回台灣　子瑜羞：還是一點奇怪

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團TWICE迎來出道10週年，她們結束高雄站巡演後，20日在臺北大巨蛋展開《This is for》台北場，一連3天與粉絲見面。稍早，8人於下午4點半準時登台彩排，子瑜親切地說：「大家好我們是TWICE，很開心能來台北！」全場掀起熱烈尖叫聲。

▲TWICE大巨蛋演唱會20日迎來第一天。（圖／翻攝自TWICE臉書）



TWICE大巨蛋演唱會於20日揭開序幕，8位成員下午4點半準時登台彩排，子瑜穿著藍白格子上衣、灰色褲子甜美現身，她用著中文與粉絲問候，「大家好我們是TWICE，很開心能來台北！上次在高雄玩得很開心，希望今天可以有美好的回憶。」現場有歌迷舉起「子瑜歡迎回家」，她則親切地揮揮手並送上愛心。

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這次二度唱回家鄉，子瑜還是有點不習慣，她坦言：「上次在高雄有點尷尬又奇妙，今天來台北還是有一點點奇怪，但內心非常開心！」成員問她「妳開心嗎？」子瑜則回答「開心！」

最後志效收尾向觀眾問候「第一次來台北辦演唱會，我們好期待你們今天的能量，等等演出也請拿出比現在更大的能量好嗎？」相約晚上演出再見，現場帶來3首歌曲〈SET ME FREE〉、〈Moonlight sunrise〉、〈This is for〉，最後結束彩排福利。

▲TWICE臺北大巨蛋「VIP禮包」升級。（圖／讀者提供）



另外，本次VIP所收到的禮包同樣受到熱烈討論，包含毛巾、杯套、明信片、證件套、鐵牌、VIP證，與高雄場的內容物不太相同，台北站禮包升級，令收到的歌迷都驚喜不已。