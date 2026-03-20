昆凌昔憂「方志友嫁楊銘威受委屈」　片段被挖：擔心多過開心

記者王靖淳／綜合報導

女星方志友和楊銘威在2015年結婚，但最近被週刊爆料疑似感情生變，彼此決定協議離婚，消息曝光後，立刻掀起外界討論及關注。值得一提的是，女方好友昆凌10年前上節目，表示擔心方志友婚後受委屈的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲方志友、昆凌是多年好友。（圖／翻攝自Facebook／方志友Beatrice Fang）



方志友及昆凌在10年前曾一起登上節目《小燕之夜》，過程中昆凌也吐露，自己在得知好姐妹懷孕時的真實心境。她坦言，當下聽到這個消息時，自己其實真的沒有想到好友會懷孕。相較於迎接新生命的喜悅，昆凌透露，第一時間她的反應反而是替方志友緊張、擔心，「擔心多過於開心。」

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對於好友的擔憂，方志友透露，自己與楊銘威沒有交往太久就懷孕，進度之快難免讓身邊的親友感到不安。昆凌也補充，當時她對楊銘威的印象就是「看起來比較愛玩一點」，因此在得知兩人將步入婚姻時，內心不禁打上了一個問號，甚至質疑男方「他這樣可以嗎？」

▲方志友、楊銘威傳出感情生變。（圖／翻攝自Facebook／方志友Beatrice Fang）

除了替好姐妹的未來感到擔憂，昆凌坦言，當時其實很想拿到楊銘威的電話，打算瞞著方志友，私下安排一個求婚儀式。她透露，之所以會有這念頭，全是因為深怕方志友會委屈認為，男方只是因為懷孕才與她結婚。不過，這個秘密計畫最終並沒有派上用場，昆凌笑說「好險他最後有跟她求婚」，這才讓她覺得安心，見證好姐妹收穫幸福。