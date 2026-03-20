吳申梅終於圓夢！　「上藍心湄節目」才知她私下真實面：最難忘的回憶

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅去年推出單曲〈外家〉，一上線即掀起熱烈回響，歌曲強勢攻佔各大排行榜，本週更直接空降好事聯播網「BEST好歌榜」冠軍寶座，為宣傳新歌，吳申梅近期火力全開，更首度登上由藍心湄主持、開播長達24年的經典節目《女人我最大》，成功解鎖夢幻通告。

▲吳申梅圓夢登上《女人我最大》合體藍心湄。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

她坦言自己從小就是忠實觀眾，「最喜歡看節目介紹流行穿搭、鞋子跟精品的單元」，如今能親自站上節目舞台，直呼像圓夢一樣。錄影當天她緊張又興奮，笑說自己竟然還沒正式「參拜藍教主」，直到見到本尊那一刻才真實感爆棚：「從以前就在電視上看心湄姐，沒想到有一天可以親自站在她面前，真的像心想事成，是今年過年最好的禮物！」

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兩人一見面就擦出火花，藍心湄看到她立刻虧：「是來賣房子的仲介嗎？」幽默呼應她的新歌〈外家〉，過程中藍心湄更暖心照顧後輩，注意到她話不多，立刻cue她試穿新鞋，讓吳申梅感動表示：「心湄姐真的很溫暖，整個錄影都很放鬆、很開心，完全沒有壓力！可以跟從小看到大的偶像互動，是我演藝生涯最難忘的回憶之一。」

▲吳申梅新歌獲得好成績。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

談到〈外家〉奪冠，吳申梅難掩激動心情：「真的很感謝粉絲一路支持！這首歌發行三個月，一路細水長流、像鴨子划水一樣慢慢累積，最後竟然站上冠軍，這份榮耀是屬於大家的！」來自家人的支持更讓她情緒潰堤，媽媽一句「女兒妳真的很棒，媽媽以妳為榮！」讓她當場淚崩：「聽到這句話，真的覺得所有辛苦都值得了。」