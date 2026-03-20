韋禮安澳門直擊「偷情」現場：沒揪　對方竟是大咖港星和金馬新人！

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安推出跨世紀戀曲系列第二彈EP《LOVE WEI BACK Vol.2》，收錄3首90年代氛圍作品，其中主打〈一天一天〉主打R&B曲風，他坦言這首歌是回到創作起點，向影響深遠的金曲歌王陶喆致敬，不僅歌名呼應〈天天〉，更重現〈流沙〉經典口白橋段。

▲韋禮安新歌〈一天一天〉向偶像陶喆致敬。（圖／索尼提供）

MV遠赴澳門拍攝，由實力派香港男星柯煒林與金馬新人馬士媛詮釋一段婚外情故事，韋禮安則在白色電話亭獨自對嘴演唱，成為旁觀者角色。他在現場看兩人對戲忍不住「入戲」，打趣說：「這裡是他們來『偷情』，沒揪！」還一度上演跟蹤橋段，躲在碼頭觀察兩人，逗笑全場工作人員。

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〈一天一天〉靈感來自韋禮安父母的遠距離愛情故事，韋禮安透露當年雙親分隔兩地求學，在時間與距離中累積思念，反而讓情感更加深刻，也成為他創作這首歌的重要來源，透過旋律與歌詞記錄跨越時空的情感連結。

▲〈一天一天〉MV由由實力派演員柯煒林與馬士媛詮釋。（圖／索尼提供）

此外，他將於5月30日登上台北小巨蛋舉辦「HI WE1韋，您好」演唱會，門票開賣即完售，隨即宣布31日加場。此次舞台採四面台結合三面台設計，他坦言體力負擔不小，但也期待帶給觀眾更立體、多角度的全新演出體驗。