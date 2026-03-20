王齊麟老婆「懷胎9個月現身活動」！陳詩媛巨肚藏不住 全身照超Q

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟2025年6月登記結婚後，目前已懷有約9個月身孕。隨著迎接新生命的日子越來越近，她19日曝光了出席活動的近況照，明顯可見邁入卸貨倒數。

▲陳詩媛（中）肚子超大！（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



從Instagram限時動態中，只見陳詩媛上半身穿著純白色的微透膚長袖上衣、以及高腰傘狀下襬設計的背心，下半身則搭配了一件米色的寬版休閒工作褲，腳踩厚底鞋，散發出甜美俏皮的氛圍。

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雖然陳詩媛這次選擇了較為寬鬆的服裝單品，但依舊藏不住即將臨盆的巨肚。儘管這套打扮將好身材包得緊緊，但配上她對著鏡頭露出的甜美燦笑，依然展現出滿滿的青春活力。

▲▼陳詩媛和王齊麟迎來第一個小孩。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



事實上，陳詩媛懷孕後的生活出現了很大的變化。由於她初期孕吐反應相當劇烈，身體的不適加上原本就不太喜歡喝牛奶和吃肉，「產檢之後果然顯示鈣和鐵質不足！」隨著孕期步入中期，肚子也越來越大，隨之而來的是胃部受到壓迫，導致她經常沒有胃口，進食量也變少。擔憂營養不均會影響到寶寶的健康發展，她後來也養成了每天固定吃營養品的習慣。