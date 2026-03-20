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前男團隊長狂上節目「被說選秀蟑螂」！　單飛辦見面會...恐上街賣票

記者蔡琛儀／台北報導

男團ALL IN 5於2024年宣告單飛不解散，隊長吳承恩將在今年迎來30歲，宣布5月16日於台北LIVE HOUSE D舉辦首場個人售票粉絲見面會「30而立承年禮 Still Dreaming…with you」，也是出道逾10年來首次單飛挑戰票房。他坦言壓力不小，原本信心滿滿，如今越接近開賣越焦慮，甚至笑說若票房不佳，不排除親自上街賣票。

▲▼吳承恩首次舉辦個人生日粉絲會。（圖／重星音樂娛樂提供）

▲吳承恩首次舉辦個人生日粉絲會。（圖／重星音樂娛樂提供）

見面會主題象徵邁入「而立之年」的人生節點，也代表即使進入新階段，仍持續懷抱夢想前進，而粉絲始終是一路相伴的重要存在。他希望透過這場活動，與支持者一起見證成長，留下屬於30歲的紀念時刻。

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回顧演藝路，吳承恩自2015年起參加各大選秀，吳承恩笑說：「因為參加太多選秀，大家幫我取了個綽號叫『選秀蟑螂』。」起初聽到這個綽號，難免有些受傷，但現在反而能坦然看待，「換個角度想，這其實是在形容我對表演的堅持和毅力，像蟑螂一樣有韌性，也算是一種稱讚。」這幾年少了團體光環後，吳承恩也開始積極拓展不同領域，除了挑戰主持，也斜槓成為飛輪教練及水晶手作創作者。

▲▼吳承恩首次舉辦個人生日粉絲會。（圖／重星音樂娛樂提供）

▲吳承恩自曝曾被說是「選秀蟑螂」。（圖／重星音樂娛樂提供）

吳承恩常被身邊朋友、過去團員稱「偶包很重」。他笑說，只要有人在場，自己好像就會不自覺進入工作狀態，「像拍照時常被說嘴巴會微微噘起來，還會刻意找角度，但其實是我下意識的行為。」甚至被說「太有禮貌反而讓人有壓力」，吳承恩對此看很開，笑說：「有嘗試放下偶包，但偶爾還是要顧一下形象比較好。」為迎接見面會，他目前正籌備新單曲，盼能在當天帶來全新演出。

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