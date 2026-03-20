小S大女兒留美1年多「解放三角泳褲」！比基尼裸背外露 S曲線全被拍

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）20歲大女兒Elly已經在美國就讀南加州大學（USC）一年多，不時會和粉絲分享在當地的生活點滴。近日格外掀起討論的是，她上傳了一系列在國外拍攝的照片，火辣造型立刻吸引大批網友的關注！

▲Elly比基尼辣露美背。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



從Instagram限時動態中，可以發現Elly正身處墨西哥的度假勝地「卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）」。畫面中的她，坐在一艘遊艇的甲板上，面前是一片湛藍清澈的大海與壯麗的岩石山景。她背對著鏡頭，轉過頭來以側臉示人，渾身散發出度假的愜意氛圍。

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除了令人心曠神怡的海景，Elly罕見解放的好身材更是吸睛。她穿著一套充滿熱帶風情的比基尼，上半身是深咖啡色的綁帶款式，下半身則搭配同色系的三角泳褲，不僅秀出大片美背，纖細的螞蟻腰也被看光光，性感指數瞬間破表。

▲Elly越來越有女人味。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



然而，上一秒還在耍辣的Elly，下一則動態卻突然上演了「網美理想與現實」的殘酷對比。她坦言原本想在美麗的海景前，拍出一張「很有氛圍、披著圍巾」的照片，但對於成果似乎不太滿意，「結果拍出來長這樣」，讓人意外窺見她私下真實可愛的一面。

▲Elly本來想拍「很有氛圍、披著圍巾」的照片。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）