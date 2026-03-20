就說單更會出事！　《逐玉》陶太傅「妻子→屈子」口誤被抓包

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逐玉》在海內外同步播出，至今已經連續13天Netflix 台灣熱門日榜第一，也是iQIYI、WeTV週冠軍，然而該劇自16日起平日改成單更一集，讓追劇網友喊苦，觀眾有了時間重蕊還發現穿幫鏡頭，而昨日（19）播出最新一集，又發現「陶太傅」台詞口誤，把妻子說成「屈子」被網友翻攝畫面，眾人笑虧：「就說單更會出事吧！」

▲《逐玉》陶太傅（右）台詞疑似口誤，引發網友討論。（圖／翻攝自微博）

**以下有雷請斟酌閱讀**

[廣告]請繼續往下閱讀...

《逐玉》描述殺豬女意外拯救落難侯爺的愛情故事，第27集上演「謝征」侯爺身分終於在妻子「長玉」面前曝光，此時謝征老師陶太傅又再度登場，師徒對話之間，意外發現口中誇讚的女子是同一個人。而當陶太傅問起謝征「你新娶的妻子姓甚名誰」，卻被觀眾發現台詞念成「你新起的屈子姓甚名誰」，陶太傅口誤變成熱搜話題，網友搞笑留言「太逗了」、「單更容易出事啊！很好笑了」、「太傅嘴瓢了」、「我也發現了」、「當時就覺得聽起來怪怪的，尋思肯定我聽錯了，原來不止我自己啊」。

而劇中扮演「陶太傅」的是資深演員李建義，現年69歲。他是隸屬國家話劇院的國家一級演員，代表作包括央視版《三國演義》、爆劇等級的《人民的名義》、《狂飆》等，在2025年偶像劇《愛你》飾演張凌赫的外公，這次在《逐玉》演張凌赫的老師。而國家一級演員是大陸藝術表演者追求的最高職稱，在待遇上擁有國務院政府特殊津貼，宛如戲劇圈的鐵飯碗。他在《逐玉》原聲台詞充滿力道，角色又充滿喜感，一登場就深獲好評，難得台詞吃螺絲，網友紛紛好奇是不小心說錯還是故意設計的橋段。

▲扮演陶太傅的李建義是國家一級演員。（圖／翻攝自微博）