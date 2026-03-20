9月大兒子被當面罵：醜死了！織織15字嚴肅反擊媽媽：我真的很無奈

記者潘慧中／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手後，隔年底證實懷孕，並於2025年6月平安生下寶寶，後來也大方公開了老公的長相。最近格外引起討論的是，身邊最親近的長輩竟然當面批評她兒子的外貌，讓她內心相當無奈。

▲織織的媽媽當面嫌棄她的兒子。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



從Instagram限時動態中，可以看到織織正帶著兒子搭公車，小孩乖巧地看著前方。然而，溫馨的畫面卻被無情言語打破。她透露自己的媽媽突然看著寶寶嫌棄地說：「他怎麼頭那麼小，身體那麼大啊，真的是醜死了…。」

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▲▼織織2025年6月平安兒子。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

聽到長輩對著自己的孩子說出這種話，織織無法坐視不管，她立刻嚴肅地出言制止媽媽的行為，「他已經聽得懂了，可以不要亂講話嗎？」點出許多新手父母常遇到老一輩不經意言語中傷的狀況，「我真的是很無奈。」

為了進一步表達自己的立場，織織又曬出了一張《康熙來了》的截圖，畫面中的佩甄正氣憤地直呼「小孩子就是可愛」，藉此傳達她內心的真實心聲，「只要健康平安就是漂亮寶寶，望各位長輩知。」藉由這次事件，希望所有長輩能放下對孩子外貌的批判，把重點放在健康與平安上。

▲織織想藉此呼籲長輩不要再批判小朋友的外貌。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）