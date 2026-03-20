《蜘蛛人：重生日》預告點閱破漫威紀錄　大家都關心湯姆霍蘭德沒戴戒指

▲湯姆霍蘭德出席了《蜘蛛人：重生日》帝國大廈點燈儀式，兩隻手都沒戴任何戒指，繼續讓秘婚的話題延燒下去。（索尼影業提供）



圖文／鏡週刊

《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）預告一推出，在24小時內點閱率達到破紀錄的7億1,800萬次，成為漫威有史以來最高的預告點閱成績，超越2年前的《死侍與金剛狼》。但是媒體最在意的，男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）公開宣傳時，手上還是沒戴戒指。

有鑑於影史之前的《蜘蛛人》電影，不是完成三部曲就下台一鞠躬，要不然就是拍了兩部被砍掉，這一回《蜘蛛人：重生日》終於可以一路拍到第4集，讓粉絲都覺得萬分慶幸。這點反應在預告片點閱率上，一公開的前8個小時，就超越《死侍與金剛狼》，可以說來勢洶洶。

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為了替電影宣傳，索尼影業這次與世界各地知名網紅合作，讓大家各自扮成心目中的「蜘蛛人」，然後再放出僅有一秒的片段。就這樣倒數24小時，最終的高潮來到紐約帝國大廈，湯姆霍蘭德親自出席，在此舉行預告片首播跟大廈點燈儀式（其實，《蜘蛛人：離家日》當初就已經在帝國大廈舉行過點燈儀式，但顯然這招很管用）。

既然這系列的銀幕CP湯姆霍蘭德與千黛亞（Zendaya），被爆料已經舉行了秘密婚禮，所以大家都想追問這個問題。湯姆霍蘭德也僅跟粉絲一起倒數，而沒公開受訪。不過大家還是發現了細節，就是他的手上完全沒戴任何戒指。但沒關係，反正電影要等到7月底才會演，加上他們也演出了導演克里斯多福諾蘭的新片《奧德賽》，所以我們應該還有很多機會逮到他們好好問個仔細。

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