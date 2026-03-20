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徐玄變身小提琴女神！每天苦練10小時手指長繭　發文自白：壓力超大

文／妞新聞

韓國女子天團少女時代的忙內成員「徐玄」，出道以來演歌雙棲，不只發行個人專輯，還擁有《時間》、《魔咒的戀人》、《我奪走了公爵的初夜》等戲劇代表作，認真、自律又努力的形象，讓她拿下「最佳模範偶像」封號，近日她又挑戰自我，居然驚喜變身「業餘小提琴家」登台演出！？

這不是在拍韓劇！

少女時代徐玄「小提琴家出道」

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在3月13日舉辦的Sol愛樂管弦樂團「第8屆演奏音樂會」上，徐玄綁起氣質馬尾、穿著一襲芭比粉禮服登場，拿起小提琴演奏的姿勢毫不青澀，以自信不怯場的穩健台風，現場演出維托里奧·蒙蒂的名曲〈查爾達斯舞曲（Csárdás）〉，接觸小提琴才5個多月的她，努力的表現獲得全場讚聲。

▲徐玄現身演奏音樂會。（圖／IG@seojuhyun_s，下同）

另外，在安可環節，徐玄特別帶來驚喜彩蛋，現場響起少女時代的出道曲〈再次重逢的世界〉，這首KPOP教課書等級的神曲，變成氣勢磅礴的交響樂版本，讓粉絲們大呼感動，當天除了演藝圈好友全慧彬、尹宥善到場支持，成員「孝淵」還暖心獻上花束應援，真的是超溫馨的「小提琴成果發表會」。

徐玄演出後IG公開真實心境

大曬「努力的勳章」

演出圓滿落幕後，徐玄也更新個人IG、發表接下這次演出的真實感想，她坦言：「最初決定接受這項挑戰時，最先來到的是恐懼感」，透露在業餘音樂演奏會上擔任特邀獨奏，對於初次演出的新手來說，感到十足的壓迫感與壓力，不過徐玄也表示：「在準備過程中，我得到了許多非常棒的人的鼓勵和支持，這讓我逐漸放下了自我懷疑，以一顆快樂的心迎接挑戰」。

據悉徐玄為了此次演出、挺過「特權爭議」，每天練習超過10個小時，可以看到照片中她的手指出現深深的凹痕、長繭，同時女神也期許透過此次演出，能為「古典音樂能走進更多人的日常生活」這個目標盡一份力，不愧是自律王，太強了。

【延伸閱讀】

少女時代太妍喊話「《換乘戀愛4》怎不邀我？」兩任前男友嚇到女神，網敲碗：製作組快看

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