馬國賢腰傷復健八個月好不了　被嫌「老花又失聰」

記者葉文正／台北報導

《全程地圖最強明星隊》今天首度舉行記者會，包括江宏傑、錢薇娟、阿布、唐從聖、馬國賢、何依霈等藝人都到場，馬國賢提到，腰傷已經復健八個月還無法痊癒，第二胎只好先等等，希望再等一兩年為兒子添伴。

▲錢薇娟(左揮旗者)，江宏傑(右揮旗者)再次宣戰。（圖／記者黃克翔攝）

馬國賢之前因為演出扭傷腰，他透露有在看醫生，「一直去做復健，但做了八個月好像沒效，現在都吃藥現在除了老花其他都還好，有一陣子受傷沒辦法抱小孩，沒抱怕跟孩子疏離，兒子剛滿3歲，還是想要多互動，畢竟幼稚園後就會有自己的生活。」馬國賢說很擔心之後帶不動小孩，想把時間給家人小孩，孩子真的太可愛，如果你有小孩會願意為他去死，當時不明白，有小孩才體悟到這點。」

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▲龍語申把何依霈舉起。（圖／記者黃克翔攝）

馬國賢自豪撇除腰傷不談，除了老花以外沒有其他毛病，怎料訪問過程中，記者對他3度提問，馬國賢竟「蛤」聲連連，錢薇娟還補槍：「就說馬國賢不只老花而已！」讓全場爆笑。

▲馬國賢(右四)相當會搞笑。（圖／記者黃克翔攝）

江宏傑被問到兒子即將生日？他笑說：「可能就讓他看最強明星隊」但是被錢薇娟虧:「第一集先不要看，他會難過，」江宏傑也說禮物就讓兒子自己去挑選。

▲錢薇娟與江宏傑很愛互虧。（圖／記者黃克翔攝）

藝人黃瑄則提到，去年因車禍造成內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂、骨頭內部發炎，5月中旬完成手術後，不到半個月就順利「脫拐」。黃瑄說：「其實拍戲有時比較危險，常要滾山坡或跳水，運動比較安全。

江宏傑被問是否關心粿粿？他表示：我覺得就是 不管怎樣 給當事人沉澱一下內心調整一下沒有跟她聯絡。」