台灣人天蠍座比例偏高？　女星推測是這1原因：安全感上會比較缺失

記者蔡琛儀／台北報導

南穎Fiona推出全新創作EP《春 寄生花》，延續細膩情感風格，將創作重心轉向內在觀察與關係梳理。她曾以《我只是吳南穎》入圍第23屆金曲獎最佳新人，這次以「寄生花」為核心隱喻，描繪愛逐漸轉為依賴的心理拉扯，並坦言回歸最初喜愛的R&B曲風，「這次算是回到一開始喜歡的音樂樣子」。

▲南穎Fiona攜新作《春 寄生花》回歸。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

南穎除了創作之外，也長期參與幕後製作，並於《明日之星 Super Star》、《說唱新世代》等節目擔任選手指導老師。這次創作靈感來自一則關於星座的觀察，指出台灣天蠍座比例高，推測許多天蠍座的誕生，可能與春節期間父母相聚有關；而從心理層面延伸，這樣在特定時間才團聚的家庭狀態，或許也意味著父母平時較為忙碌、聚少離多，所以生下的天蠍在安全感上比較缺失。

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她笑說，先不論這樣的推論是否完全準確，「這個觀察角度本身就很有趣」。身為天蠍座的她，也坦言自己很容易卡在「愛」與「自我」之間，對情感關係特別敏感，也更容易在依附與自我之間產生拉扯，進而發展成《春 寄生花》的創作主題。

▲南穎除了創作之外，也長期參與幕後製作。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

EP收錄〈想想想想〉、〈Essence of Love〉與〈Higher〉三首歌曲，分別呈現思念失控、依附拉扯與回應期待後的恐懼，勾勒情感逐步失衡的歷程。南穎Fiona表示，依附不只存在於愛情，友情與親情亦然，盼聽眾在關係中重新檢視自我，也透露未來將延伸「四季」概念持續創作，並期待與創作歌手鄭興合作。