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31年婚斷！日大咖綠葉男星宣布「熟年離婚」前妻出身名門背景驚人

記者陳芊秀／綜合報導

60歲日本資深男星杉本哲太演出多部電影、電視劇走紅多年，隸屬於Tristone娛樂公司，其公司社長是小栗旬。20日透過IG發出全白圖，並發文宣布與結縭31年的妻子，也是女星神津HATZUKI（神津はづき）正式離婚。而他的前妻出身名門，兩人結婚時轟動娛樂圈，如今選擇「熟年離婚」，令外界大感意外。

▲▼杉本哲太宣布離婚。（圖／翻攝自日網）

▲杉本哲太宣布離婚，妻子出身名門家族。（圖／翻攝自日網）

杉本哲太以「報告」為題表示，雙方在協議下已完成離婚手續，並坦言未來將各自展開新的人生，「如果大家能溫暖守護我們，將不勝感激。」同時他也強調，未來將重新出發，持續在演員之路上精進自己。

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而杉本哲太與神津HATZUKI於1992年結婚，婚後育有一子一女。他的前妻來頭不小，神津HATZUKI出身名門家族，父親為知名作曲家神津善行，母親為資深女星中村五月。她1983年出道，活躍於戲劇、電影與舞台，同時也是作家與廣播DJ，近年更轉型為刺繡藝術創作者。

▲▼杉本哲太宣布離婚。（圖／翻攝自日網）

▲杉本哲太1992年結婚。（圖／翻攝自日網）

▲▼杉本哲太宣布離婚。（圖／翻攝自日網）

▲杉本哲太PO全白圖報告離婚。（圖／翻攝自IG）

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