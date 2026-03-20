大牙嗆正宮「真愛無罪」遭連環巴掌伺候　變迷因「頭髮狂飛」網求問洗髮精

記者蕭采薇／台北報導

三立八點檔《百味人生》近期劇情狗血狂灑！大牙（周宜霈）在劇中飾演愛到失控的「柯青艾」，與陳謙文上演的不倫禁忌戀終於紙包不住火東窗事發，慘遭陳珮騏當場出手狠狠教訓、巴掌連環開打。而她一句「真愛無罪、真愛萬歲」，更成為網路迷因。

▲大牙喊出「真愛無罪、真愛萬歲」成為迷因。（圖／三立提供）

極端戀愛腦發威！狂嗆正宮「真愛無罪」成2026最新迷因

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身為劇中最瘋的「情緒型戀愛腦」反派，大牙將那種愛到連是非對錯都看不見的偏執演得入木三分。面對林萱瑜飾演的原配，她不僅毫無悔意，甚至理直氣壯地怒吼：「結婚有什麼了不起，不就是一張紙而已！真正的感情是寫在心裡，不是寫在戶口名簿上，我就是不會放手！」

▲大牙在《百味人生》與陳謙文的不倫戀情東窗事發。（圖／三立提供）



最後更聲嘶力竭地激動喊出「真愛無罪、真愛萬歲」。這段三觀徹底崩壞的台詞，火速被廣大網友剪成迷因短影音在各大社群瘋傳，意外成了2026年最具話題性的超狂金句。

憋笑硬擠超瞎台詞！大牙急澄清：我本人絕對不認同

對於角色引發的熱烈迴響，大牙笑說自己還是看到陳謙文傳來的網友留言，才知道這段戲已經紅爆網路。不過她也求生慾極強地趕緊澄清：「但我要澄清，我本人是絕對不認同這八個字的！」同時她也大讚編劇功力深厚，把衝突寫得極具張力。

▲大牙嗆正宮「真愛無罪」遭連環巴掌伺候。（圖／三立提供）

談及拍攝這段高潮戲的幕後，大牙坦言當下真的超級想笑場，連謝承均在旁邊聽了都忍不住問她「妳真的要這樣講嗎？」但因為當時夜已深，大家都想趕快收工吃宵夜，她只好死命掐著大腿，腦海中狂想著身邊的「戀愛腦瘋朋友」才勉強憋笑撐過，並霸氣回覆謝承均：「講啊，編劇都寫了！只要劇情合理就全力詮釋，這是對創作者的尊重。」

狂挨巴掌慘遭歪樓！網狂問護髮秘訣...大牙笑喊：廠商看過來

在劇中被打得狼狽不堪的大牙，私下也不忘虧對手陳謙文：「我被打成這樣，你要真的很愛柯青艾喔，不然我不會為你做這麼多瘋狂的事情。」她瘋魔又敬業的演出讓觀眾又愛又恨，紛紛留言大讚「角色很討厭但演得很好」、「大牙演技大爆發」。

▲大牙在《百味人生》與陳謙文的不倫戀情東窗事發。（圖／三立提供）

更有趣的是，戲裡大牙連續被狂甩巴掌、頭髮在空中四處亂飛，竟然意外引發網友大歪樓，瘋狂關注她「髮質超好」，頻頻留言敲碗她到底是用哪牌洗髮精。對此大牙幽默笑回：「我很難得留長髮，平常也有認真護髮，沒想到大家居然有注意到！」最後還不忘趁機隔空對著髮品廠商嬌喊「有看到嗎？」，並預告「柯青艾」後續還會迎來更多「大報應」，要觀眾拭目以待。