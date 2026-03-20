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張淳淳控訴洪誠陽「先違約」　「又在媒體加重誹謗想提款」

記者葉文正／台北報導
「地產女王」張淳淳今天遭到洪誠陽控訴欠債，她也不忍出面回擊並發出聲明。

▲洪誠陽出面控訴張淳淳一起投資房產欠債不還。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲洪誠陽出面控訴張淳淳一起投資房產欠債不還。（圖／記者鄭毓齡攝）

針對洪誠陽先生近日對本人所為之相關指控，特此說明如下：
一、本案係洪誠陽主動邀請本人協助其進行房地產投資，並由其提供新台幣50萬元資金，該筆資金已經法院公證（97年度北院民公君字第000041號），雙方均於公證文件上簽名確認。

▲洪誠陽出面控訴遭到張淳淳詐騙。（圖／翻攝臉書）

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▲張淳淳反擊並即將舉行記者會。（圖／翻攝張淳淳臉書）

二、投資結果已結算為新台幣220萬元（包含本金及投資收益）。本人已開立支票完成給付，惟洪誠陽自行表示其將支票放置於書中而未及時兌現，導致該票據逾期成為銀行不予兌現之票據。基於誠信原則，本人於得知後已立即重新補開支票供其提領，已完全履行給付義務。

▲張淳淳PO圖控訴洪誠陽。（圖／翻攝臉書）

▲張淳淳PO圖控訴洪誠陽。（圖／翻攝臉書）

三、雙方已於民國103年正式簽署結案協議書，並由雙方親自簽名及蓋手印確認，同時簽署保密條款，約定：
（一）雙方所有合作關係正式終止
（二）未來互不再追究任何相關爭議
（三）不得對外散布任何足以毀損對方名譽之言論
該協議已具體終結雙方所有爭議。
四、然於結案協議簽署後，仍持續聽聞洪誠陽對外散布本人「詐騙」等不實言論，已嚴重影響本人名譽。為求依法釐清事實，本人於民國104年向台北地方法院聲請調解（案號：104年度司北調字第248號），調解情形如下：
（一）第一次調解
時間：民國104年3月27日 下午3時50分
結果：洪誠陽未到場
（二）第二次調解
時間：民國104年5月11日 上午10時50分
結果：洪誠陽到場，並於調解過程中提出，須由本人支付新台幣45,000,000元方願意解決爭議，否則拒絕協商，並表示將召開記者會
另於該次調解中，亦涉及其對外（包含社群平台如臉書）所提及之金額與實際向本人要求之金額顯有落差，顯示其主張並不一致。
五、本人曾歷經重大疾病，身心承受極大壓力。在持續聽聞外界相關不實言論後，導致身體免疫力顯著下降。基於健康考量、希望平靜生活，並念及雙方過去情誼，本人於民國105年再次支付新台幣500萬元予洪誠陽，純屬止紛息爭及求取安寧，並非承認任何額外債務。
六、洪誠陽另提出民國97年5月9日陽信銀行匯款新台幣5,240,000元予第三人之資料，並主張本人應負責該筆款項。惟該匯款：
（一）並非本人所為
（二）亦非雙方合作或結算範圍內之款項
（三）與本案法律關係無關
（四）對方迄今未提出任何合理說明或證據證明其關聯性
七、在上述事實明確存在之情況下，洪誠陽仍對外指稱本人「詐騙」，已嚴重侵害本人名譽，相關法律責任本人將依法追究。
本人尊重司法程序，並相信事實與證據終將還原真相，社會自有公評

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