本土劇林志玲「無預警PO婚紗照」！難得解放低胸…事業線全被拍

記者潘慧中／綜合報導

王晴以《世間情》等八點檔打開知名度，絕美氣質被外界封為「本土劇林志玲」，擁有甜美外型和火辣身材的她，也常在社群和網友分享生活點滴。沒想到，她19日無預警上傳一系列婚紗照，「又要結婚啦？～～～」，立刻掀起粉絲的熱烈討論。

▲王晴辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



照片中，可以看到王晴身穿一襲純白色的露肩婚紗，不僅展現了她白皙的肩頸線條，胸前更點綴著立體的白色玫瑰花朵造型，增添了不少甜美氣息。為了搭配這套絕美白紗，她頭上披著夢幻的透明頭紗，並配戴了閃亮精緻的水鑽項鍊與垂墜式耳環，整個人散發出宛如新娘般的迷人魅力。

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▲▼王晴為戲再披婚紗。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



除了禮服設計吸睛，這套婚紗更完美襯托出王晴平時保養有方的火辣身材，上半身採用低胸寬鬆剪裁，讓豐滿北半球呼之欲出，深邃事業線全被看光光。

▲王晴正投入拍攝《豆腐媽媽》。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



此外，面對外界的好奇，答案其實就藏在王晴的貼文當中，「好久沒拍婚紗照」，原來這一切都是為了戲劇《豆腐媽媽》拍攝所準備的造型，並非真的要宣告閃婚喜訊。