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跟張淳淳投資房產鬧金錢糾紛　洪誠陽難過「掉入拿不到錢的陷阱」

記者葉文正／台北報導

洪誠陽今天出面控訴跟張淳淳投資房產的債務糾紛，他提到民國96年，張淳淳是房地產女王，「當時我手上有閒錢，但她讓我我掉入永遠在投資，卻拿不到錢的陷阱，跟她投資，第一件事是到法院公證處保本，張淳淳說保本一定賺錢，給且未來的獲利，高於政府能給的利率，期間沒有給過任何一個帳戶的明細，因為我的關係，我介紹過陳斐娟小姐，跟張一起合買房子，三人合買，只有那間房子在陳斐娟要求下，有律師見證。」

▲洪誠陽講到激動處落淚 。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲洪誠陽講到激動處落淚 。（圖／記者鄭毓齡攝）

洪誠陽提到，自己投入的現金將近２千萬元，但是希望求償的是４５００萬元，但心中底線是要拿回３０００萬元，因為房子會漲價，還有利息的部份，都已經請律師處理。

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▲洪誠陽出面控訴遭到張淳淳詐騙。（圖／翻攝臉書）

▲洪誠陽提到憲哥願意出庭作證。（圖／記者鄭毓齡攝）

洪誠陽說，「跟陳斐娟與張淳淳一起買的那間有律師見證，快速結案後，阿娟有收到錢，我發現我又被騙了，現在官司交給李文忠律師處理，我不斷被誘騙進去，104年，我提出再不交帳，就要提起法院訴訟，她主動請律師打和解庭，每次開庭，他都打電話給我爸爸，問我是不是會回來，我每次都到庭，但張淳淳每次都不到庭，和解金額談不攏，我在104年決定民刑事一起告，他請了演藝圈大哥吳宗憲來協調，於是我們開了一堆的票，但退票超過十張，那就只有上法院了，憲哥也願意出庭作證，既然大哥說話，他願意協調，我十一年來沒有過激行為，至此後，張淳淳完失蹤，我也從商，找不到她人。」

▲洪誠陽出面控訴遭到張淳淳詐騙。（圖／翻攝臉書）

▲張淳淳有地產女王稱道號。（圖／翻攝臉書）

洪誠陽說，走到這一步也非常遺憾，已經具狀提告張淳淳，「27萬裁判費我也交了，原始證據我也帶來，張淳淳聲明稿強調，我是對她不實指控，我為何要在社群平台要錢，因為她失聯，現在連在我們三人的群（跟憲哥）都不回，避而不見，我不在社群媒體找她，要在何處找？她請律師發的聲明提到張淳淳女士早已依約結清，說我要流量，這種醜事有何流量，還說貶損她名譽，要告刑事加重誹謗罪，我只好出面開記者會反擊。

洪誠陽說，對方不僅不解決債務，還請立委來威脅，「那些名人協調我沒有理過，我只接受憲哥協調，並遵守１１年，妳不要再用我生病了等等來傷害真誠對你的人，之前她曾得過大病，當時也沒跟她要債，還天天去看她，她就這樣對我？

洪誠陽也說，經過憲哥調停，在１０４年，以２８００萬做為整合，和解金額是２８００萬，我最近終於懂了，很多受害者為何沉默，以為還有一絲希望，她隨時約你來談，但她也不出現，要不然就退票，我被反覆折騰到不成人樣。

洪誠陽說，４５００萬元是我主張她應該返還的金額，我的底線是３千萬，最後決定提告，她是透過康康找憲哥，憲哥找我回來協調，我投入的錢是近兩千萬，用我的錢去做投資，占用十幾年是事實，這些年光我在永和的房子就翻三倍，我投那麼多錢，她有給我時間的溢價嗎，我們鬧翻時，台灣房地產又漲，不斷投錢給她，結果到現在拿不回。

他也在現場秀出與張淳淳吳宗憲群聊的錄音，協調後她說要去湊錢，我明天會把他變成文字，說好兩千八百萬，錄音內容有，「謝謝憲哥開導，洪陽我下飛機覺得心中一塊大石頭。」我跟她沒有深仇大恨，但我跟家人受到嚴重傷害，凡事都是熟人，不需要做絕，她如果沒有說要告我，我不會出來記者會。

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洪誠陽吳宗憲張淳淳

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