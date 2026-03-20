快訊／BTS光化門演唱會彩排出事！RM受傷了　官方證實：送醫治療

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）相隔3年9個月回歸，他們即將在21日於光化門舉辦演唱會，全球高度關注。怎料，RM於20日傳來受傷消息，官方稍早證實，他在19日彩排時腳踝部分不小心受傷，緊急送醫治療後，副舟狀骨扭傷、部分韌帶撕裂，以及距骨挫傷（包含韌帶損傷與發炎），因此演出當天編舞將有所限制，盼粉絲理解，消息公開後，令粉絲心疼不已。

▲BTS光化門演唱會彩排，RM意外受傷。（圖／翻攝自RM IG）



根據BIGHIT MUSIC稍早的聲明，RM在19日彩排時，腳踝部分不小心受傷，當下馬上就被送往醫院治療，並接受精密的檢查與治療。醫療團隊的診斷結果為副舟狀骨扭傷、部分韌帶撕裂，以及距骨挫傷（包含韌帶損傷與發炎），醫生建議他必須打上石膏且至少2週活動要降到最少化、專心養病。

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然而光化門演唱會倒數一天，RM突然受傷，演出勢必受到影響，但他本人抱持強烈意願仍然想要參與光化門的回歸演出，公司在與他充分討論後，決定優先遵從醫療專業意見，「因此RM的舞台演出，部分編舞、表演將會有限制」。

防彈相隔3年9個月回歸，粉絲期待萬分，官方也盼望粉絲能理解，「儘管RM的舞台演出受到限制，但他會盡最大努力登台，與ARMY（官方粉絲名稱）及現場觀眾互動。」公司也強調，會以藝人為最優先考量，努力幫助RM恢復健康。

官方聲明：

你好。

這裡是BIGHIT MUSIC。

關於BTS成員RM將於3月21日出演「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」一事，特此向大家說明最新情況。

RM於3月19日在演出彩排過程中不慎腳踝受傷，隨即被送往醫院接受詳細檢查與治療。醫療診斷結果顯示為副舟骨扭傷、部分韌帶撕裂，以及距骨挫傷（包含韌帶損傷與發炎）。根據醫療團隊建議，他需佩戴石膏並在至少兩週內嚴格限制活動，專心進行恢復。

雖然RM對於能在具有象徵意義的光化門回歸舞台上呈現高品質表演抱持強烈意願，但公司在與藝人充分討論後，最終決定優先遵從醫療專業意見，以避免傷勢進一步惡化。

因此，RM在舞台上的表演（包含編舞）將有所限制。

對於此次情況，懇請大家多多理解。對於在高度期待之下可能帶來的失望，我們深表歉意。

儘管RM的舞台表現將不可避免地受到限制，但他仍會盡最大努力登台，與ARMY及現場觀眾互動。我們深知大家長時間的等待，也將竭盡全力呈現一場真誠且用心的演出。

本公司始終將藝人的健康與安全置於首位，並將全力支援RM的康復，協助他早日恢復健康。

BTS成員們正為此次演出積極準備中，也請大家持續給予關注與支持。

謝謝。